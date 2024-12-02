ГУР уразила російську ППО в Криму: у Forbes назвали ймовірну мету ударів

Українська розвідка завдала масштабних ударів по російських базах в Криму. Такі дії можуть бути спрямовані на те, щоб змусити Росію перекинути додаткові засоби ППО з фронту.

Ця атака на Крим може полегшити подальші українські удари, передає 24 Канал з посиланням з Forbes.

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Якими можуть бути наступні українські атаки

Це можуть бути удари по російських командних пунктах і лініях постачання в Курській області. А також удари по ключових об'єктах російської інфраструктури у Донецькій області.

За даними видання, під час обстрілу 29 листопада використали одну з найрізноманітніших комбінацій боєприпасів. Вона, ймовірно, складалася з крилатих ракет Storm Shadow, зенітно-ракетних комплексів C-200, переобладнаних в далекобійну зброю класу "земля-земля", ударних безпілотників ГУР, а також балістичних ракет невстановленого типу.

У Forbes кажуть, що, на перший погляд, ця атака може здатися марною. Проте передислокація засобів російської протиповітряної оборони до Криму в поєднанні з посиленням українських атак на найкращі зенітно-ракетні батареї російських ВПС С-400 створить прогалини у ворожій системі ППО.

29 листопада у Криму ГУР завдало ударів по радіолакаційних комплексах Росії. За даними української розвідки, вдалося вразити 1 РЛС "Каста-2е2" та 2 РЛС "Подльот".