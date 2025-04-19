Тихих годин не буває: росіяни накривають Куп'янськ 1,5-тонними КАБами

Росія посилила авіаудари по Куп'янську. На щастя, за останню добу не було жертв, але були руйнування.

Росіяни піддають Куп'янськ масованим атакам. Зокрема, в ніч з 18 на 19 квітня випустили по місту кілька КАБ.

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Удари по Куп'янську

Удар по Куп'янську в ніч з 18 на 19 квітня відбувся ближче до 4 ранку. Через нього декілька людей звернулись до лікарні. Загалом 5 людей – 4 жінок і 1 чоловік. У них гостра реакція на стрес, без поранень. Однак знову зруйновані близько 10 приватних будинків.

Росіяни знову випускають авіаційні бомби, авіаційні снаряди по приватному сектору. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов щодо Куп'янська відзначив, що протягом доби 18 квітня по Куп'янську загалом випустили 10 КАБ. Один із цих КАБ – це страшна 1,5-тонна авіаційна бомба, яку кілька днів тому випустили на це місто в дев'ятиповерхівку.

Тихих годин у Куп'янську немає

На щастя, загиблих у результаті цих атак немає. Однак ситуація там – це масовані атаки, комбіновані атаки. І в принципі там не буває тихих годин, коли не лунають вибухи. Зараз росіяни посилили удари КАБ із авіації. Трохи раніше окупанти обстріляли Куп'янськ із РСЗВ, через що загинуло 2 людей похилого віку.

Крім того, ворог не полишає спроб окупувати Куп'янськ знову. Їхня мета незмінна – захопити якнайбільше територій, попри велику кількість втрат. Росіяни потенційно хочуть утворити новий кордон уздовж річки Оскіл, закріпивши там свої позиції.