Російські окупанти продовжують систематичний терор української енергосистеми, завдаючи ударів по об'єктах розподілу, передачі та генерації. При цьому під атаками і мости через Дніпро. Це також впливає і на енергетику.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, будь-який міст через Дніпро – це не лише логістика, але й передача електроенергії. Мости через Дніпро, греблі так само залучені до об'єднаної енергетичної системи України.

Чому Росія атакує мости?

Як наголосив Рябцев, Україна має в певному сенсі обмежені можливості з передачі електроенергії з правобережжя до лівобережжя. На правому березі зосереджені найбільші об'єкти генерації, а на лівому – найбільше споживачів. При цьому там є великі промислові споживачі.

Навіть якщо збільшувати можливості імпорту, все одно електроенергія не зможе дійти до споживачів на лівий берег. Енергетики знають про цю проблему. Вона частково вирішена, але, безумовно, мости та високовольтні кабелі є вразливими,

– зазначив Рябцев.

Одне з рішень в умовах дефіциту ракет до Patriot – вибивати пускові установки балістичних ракет. Також важливо посилювати протиповітряну оборону.

Експерт пояснив, чому Росія атакує мости через Дніпро: дивіться відео 24 Каналу

Крім цього, енергетики також працюють над тим, аби збільшити можливості передачі електроенергії на лівий берег.

Не варто забувати, що достатньо велика кількість таких маршрутів є. Досвід минулих років показує, що енергетики можуть вирішувати цю проблему. Мабуть, будуть передбачені ще й резервні можливості передачі,

– зауважив Рябцев.

Нагадаємо, що 20 листопада під час комбінованої атаки ворог уразив переправи через Дніпро в столиці, через що в кількох регіонах запровадили аварійні знеструмлення.