Україна "відрізає" Крим від материка: в ISW пояснили, чому для Росії це дуже боляче

Українські військові успішно знищують логістику між окупованою частиною Херсонщини та Кримом. У такий спосіб вони зривають агресивні плани росіян.

Інститут вивчення війни проаналізував останні удари України на півдні.

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Які наслідки матимуть українські атаки на маршрути до Криму?

11 червня голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо поскаржився, що Сили оборони вдарили по кількох мостах між окупованою Херсонщиною та Кримом:

мосту через Північно-Кримський канал поблизу окупованих Преображенки та Мирного;

Переяслав-Армянському (Перекоп – Армянськ) автомобільному мосту;

а також мосту в районі Ставків.

Мости в Ставках, Мирному та Армянську проходять через Північно-Кримський канал і вздовж траси М-17 Армянськ – Олешки.

Того ж дня командир українського полку, що воює на Херсонському напрямку, повідомив про удар по логістичному маршруту до Криму через Армянськ. Внаслідок атаки було пошкоджено або знищено приблизно 50 російських військових вантажівок із пальним та боєприпасами.

Він розповів, що окупанти перенаправили постачання на армянський маршрут після того, як Чонгарський міст був серйозно пошкоджений внаслідок ударів 8 – 9 червня.

Окрім того, командир також зазначив, що українці змогли вразити ворожу колону частково завдяки попереднім ударам по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. За його словами, ці атаки змусили російські війська забезпечувати Гуляйпільський напрямок через логістичні шляхи з Криму, а не з окупованої Донецької області.

Геолокаційні дані та супутникові знімки за 10 червня показують наслідки ударів України по двох мостах на південь від Генічеська та поблизу Армянська.

Російські монітори стверджують, що українські атаки 11, а також 8 – 9 червня тимчасово вивели з ладу всі сухопутні маршрути до окупованого Криму з Херсонщини.

Україна нарощує удари середньої дальності по російських логістичних шляхах на окупованому півдні України. Через це ворог не може безпечно використовувати постачальні маршрути з південного заходу Росії до окупованого Криму.

Подальші удари, ймовірно, матимуть каскадний ефект на полі бою та можуть ускладнити підготовку росіян до наступальних операцій,

– підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що останніми місяцями Україна перехопила ініціативу у війні, зокрема завдяки ударам дронами середньої дальності. Київ наростив виробництво безпілотників із радіусом дії 100 – 300 кілометрів, які б'ють по цілях далеко в тилу та порушують російську логістику. Українські дрони регулярно атакують вантажівки на дорогах окупованого півдня, які Росія використовує як сухопутний коридор до Криму. Зокрема, під ударами опинилася траса Р-280, що з'єднує Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.

За даними української розвідки, удари по логістиці знижують інтенсивність російських штурмів.