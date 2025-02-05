У ЦПД розповіли про неочікувані наслідки від ударів по російських НПЗ

Вночі 5 лютого українські дрони атакували нафтобазу "Албашнафта" у Краснодарському краї Росії, спалахнула пожежа, а уламки БпЛА пошкодили резервуар. Це важливий логістичний об'єкт ворожої армії.

Удари по НПЗ серйозно підривають економіку країни-агресорки. Як розповів 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, лише за січень 2025 року було здійснено 25 атак по об'єктах нафтової промисловості ворога.

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Як удари по НПЗ збільшують втрати ворога

Україна завдає ударів не тільки по нафтопереробних заводах, але й по нафтобазах. Всюди різний рівень ураження: деякі НПЗ припиняють свою роботу на певний час, деякі відновлюються й знову починають працювати. Тоді доводиться завдавати повторних ударів.

Щодо впливу на війну, то подібні атаки вносять логістичні корективи, оскільки кожен НПЗ та нафтобаза – це цикл роботи. Наприклад, НПЗ виробляють паливо, авіаційний газ, а на нафтобазах їх зберігають і звідти постачають на фронт. Це важливий логістичний ланцюг.

Якщо зупиняється НПЗ, то на нафтобазі ще є певний запас палива для ведення бойових дій. Якщо уражено заводи, а резервуари зберігання також згоріли – на певних ділянках фронту зупиняється техніка,

– зазначив Андрій Коваленко.

На Сході вже фіксували менше використання техніки ворогом з осені 2024 року. Тому тактика ударів по НПЗ спрацьовує. Щодо технологічного відновлення, певні установки на деяких заводах залежать від імпортних компонентів. Частина з них під санкціями.

Росіянам доводиться купувати ці компоненти через треті фірми, щоб відремонтувати НПЗ. Санкції суттєво продовжують ремонт, тому удари по російській логістиці мають бути безперервними,

– наголосив Андрій Коваленко.

Він додав, що на Покровському напрямку кількість атак ворога зменшилася на 5 – 7%. Застосування техніки зменшилось, тому окупанти більше покладаються на піхоту. Частину сил росіяни змушені залучати з інших напрямків.

"Атаки по НПЗ зокрема впливають на втрати росіян у живій силі. Оскільки є менше техніки, яка прикриває піхоту на полі бою. Тому це комплексна історія", – підсумував керівник Центру протидії дезінформації.