"Це лише емоції": США не мають важелів впливу, щоб змусити Україну зупинити удари по НПЗ

Спецпредставник США Джаред Кушнер пропонував Україні призупинити на 30 днів удари по російських нафтопереробних заводах. Проте фактично Білий дім не має важелів впливу на Київ, а такий тиск залишається лише емоціями.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, Україна фактично досягла незалежності в ухваленні воєнних рішень завдяки розвитку власного виробництва далекобійного озброєння.

Чому Вашингтон не має важелів впливу?

Як наголосив Пендзин, якби далекобійні дрони вироблялися б у Сполучених Штатах, тоді Україна мала б значно більше проблем.

Якби оті далекобійні дрони, які сьогодні летять на голову росіян, вироблялися би в Америці, нічого би не летіло. Тому що є жорсткі методи припинити будь-які дії, коли не виконуються політичні вимоги. Україна отримала незалежність від подібних речей,

– підкреслив експерт.

Білий дім навряд чи спробує заблокувати постачання американської зброї, оскільки вона закуповується за європейські кошти. Крім того, американський військово-промисловий комплекс виступає потужним лобістом і донором Республіканської партії, тому не зацікавлений у зриві контрактів.

Спроби чинити тиск через системи Starlink також приречені на невдачу, адже політичне втручання в роботу комерційного сервісу завдає прямих репутаційних збитків компанії Ілона Маска. Усі ці фактори свідчать про те, що реальних інструментів змусити Київ відмовитися від операцій проти об'єктів агресора у Білого дому просто немає.

США не можуть змусити Україну припинити бити по НПЗ: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, раніше Джаред Кушнер пропонував Україні припинити удари по російських НПЗ на 30 днів. Утім, українські посадовці спростували наявність домовленостей і наголосили, що Київ не погоджувався припиняти удари по нафтовій інфраструктурі ворога.