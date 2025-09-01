Як розповів в ефірі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, найкращим показником бюджету є прогноз середньої стратегічної ціни на нафту. Його закладають у бюджет.
До теми Готуємо нові удари вглиб російської території, – Зеленський після зустрічі із Сирським
Чому доходи Росії падають?
На початку 2025 року у російський бюджет заклали ціну 70 доларів за барель. У такому випадку дефіцит бюджету складав 1,3 трильйона рублів. Якщо буде ціна 57 доларів за барель, яку внесли у прогноз, – дефіцит має становити 3, 8 трильйони.
Це дуже важлива цифра, щоб зрозуміти наскільки Росія може справлятися з проблемами, які виникли. Дотепер джерелом покриття бюджету був Фонд національного добробуту. У 2022 році у ньому було 12 трильйонів рублів, зараз залишилося 2,6,
– підкреслив Олег Пендзин.
Як ми можемо зрозуміти – джерел покриття дефіциту немає. Уже в жовтні 2026 року грошей у Росії не буде. Це основна причина падіння доходів.
Завдяки роботі українських дронів загальне падіння обсягів перероблення російської нафти становить близько 20%. Це призвело до того, що всередині Росії уже виник дефіцит пального.
"Від наявності дизпалива залежить можливість пересування озброєння, техніки. Ба більше, Росія – дуже велика країна. Для неї питання логістики є ключовим", – додав Олег Пендзин.
У Росії шукають вихід
Тому для країни-агресорки надзвичайно важливо відновити загальні обсяги переробки нафти. До цього часу потрібно перекрити дефіцит нафтопродуктами з інших країн.
Єдина країна, яка готова це зробити – Білорусь. У 2024 році була схожа ситуація, але тоді активно допомагав Азербайджан. Зараз все по-іншому. Тому в контексті уражень нафтопроводу "Дружба" варто розуміти, що вони також призводять до скорочення нафти у Білорусі.
Зверніть увагу! Нафтопровід "Дружба" є одним із найбільших у світі. Через нього нафта проходить у країни Центральної та Західної Європи, тим самим приносячи росіянам великі кошти. У серпні 2025 року Україна атакувала нафтоперекачувальні станції "Дружби" на території Росії.
"У 2024 році через позицію адміністрації Джозефа Байдена Україна припинила обстріли російських НПЗ, довівши зменшення переробки приблизно до 13 – 14%. Росіяни були змушені витратити великі кошти для відновлення", – сказав економіст.
Зараз Україну ніхто не обмежує. Ми завдаємо ефективних ударів власними засобами ураження. Рівень переробки становить 20%. Певні суб'єкти федерацій у Росії припинили продаж нафтопродуктів фізичним особам. Вони видають її тільки для критичних підприємств.
Ураження російських НПЗ: останні новини
- Вночі 28 серпня українські дрони уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Він припинив роботу. Попадання безпілотників зафіксували у трубопровід з газом, бензином, резервуар з паливом.
- Гучно було і на Афіпському НПЗ. Там вдалося зупинити роботу важливої установки, яка потрібна для підготовки попутного нафтового газу та газового конденсату. Її ввели в експлуатацію ще у 1964 році, а 2020 реконструювали.
- Також Сили оборони 30 серпня уразили Краснодарський та Сизранський НПЗ. Вони розташовані за 300 та 800 кілометрів від України. Ці заводи перекачують в рік мільйони тонн нафти.