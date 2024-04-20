Для захисту від атак: у Росії нафтова компанія встановила антидронові сітки на своїх заводах

Російська видобувна компанія встановила антидронові сітки для захисту ключових об'єктів на своїх нафтопереробних заводах, щоб убезпечитися від можливих українських атак. Йдеться про російського виробника нафти "Башнефть".

Про це заявив глава республіки Башкортостан Радій Хабіров.

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Російський захист від атак по НПЗ

Посадовець заявив, що зараз тривають переговори з Міністерством оборони Росії про підвищення безпеки на таких заводах. Окрім захисних сіток, місцева влада оголосила про "низку рішень" для убезпечення НПЗ, однак, розкривати деталі він не став.

"Башнефть" контролюється найбільшим російським виробником нафти "Роснефть" і має кілька нафтопереробних заводів у регіоні, важливих для енергетичного сектору країни.

Як пишуть у виданні, російські компанії, які продають захисні сітки, показують на своїх вебсайтах великі металеві сітки, які майже повністю покривають будівлі нафтопереробних заводів з усіх боків і утримуються швартовими тросами, прикріпленими до металевих кілків у землі.

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