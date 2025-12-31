"Подарунок" під ялинку: Україна встановила новий рекорд з ударів по Росії, – Bloomberg
- У грудні 2025 року Україна здійснила щонайменше 24 атаки на російську нафтову інфраструктуру.
- Через ці удари цьогорічні доходи Росії від нафти та газу знизяться до найнижчого рівня в історії, складаючи лише 23% бюджету.
У грудні 2025 року Україна рекордну кількість разів атакувала російські НПЗ. Завдяки цим ударам доходи Кремля від продажу нафти дедалі меншають.
Так, в останньому місяці 2025 року Україна здійснила щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші морські об'єкти, а також на основну трубопровідну інфраструктуру, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Як Україна позбавляє Росію головного джерела фінансування війни?
Особливо Київ активізував удари по морській інфраструктурі, повторно атакуючи нафтові та газові родовища "Лукойла" у Каспійському морі.
Україна також вдарила по портах Чорного моря Тамань та Ростов, підпаливши кілька танкерів, і продовжувала бити по так званому "тіньовому флоту" Росії.
На суші наші військові завдавали успішних ударів по російських нафтових заводах, зокрема вперше використавши для цього крилаті ракети Storm Shadow.
Російський уряд прогнозує, що цього року доходи від нафти та газу впадуть до 23% бюджету – це найнижчий показник за всю історію.
Нагадаємо, що попередній рекорд з ударів по НПЗ Росії Україна встановила у листопаді. Тоді вона поцілила по ворожих нафтопереробних заводах 14 разів.
Зверніть увагу! Як пише видання Atlantic, США "тихо" дозволили Україні удари по російському "тіньовому флоту", інколи надаючи для цього розвіддані. Адміністрація Трампа підтримує подібні атаки як спосіб тиску на Кремль, незважаючи на публічні заяви про мирне врегулювання. Тим часом видання Financial Times писало, що з липня США допомагають Україні завдавати ударів й по російських енергетичних об'єктах з метою зниження економічного потенціалу Росії.
Які наслідки атаки України на нафтові об'єкти Росії?
- Україна цього року отримала реальну можливість регулярно завдавати ударів по глибоких тилах Росії, що вже створює серйозні ризики для її економіки. Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, активні удари стали можливими після появи достатньої кількості далекобійних ударних дронів із радіусом понад 1000 кілометрів. Світан наголошує, що головне завдання – зберегти темпи атак. Якщо нинішня динаміка збережеться, то до кінця 2026 року російський нафтогазовий сектор може зазнати критичних втрат, що суттєво вдарить по економічних можливостях Кремля.
- Для Росії економічна ситуація погіршується через санкції, падіння цін на нафту та удари України по нафтовій інфраструктурі, що може вплинути і на внутрішню політичну стабільність. Про це у розмові з 24 Каналом заявив політичний експерт Андрій Городницький. Він зазначив, що оточення Путіна рано чи пізно почне тиснути на нього, що може мати серйозні наслідки для режиму.