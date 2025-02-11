60% уражених об'єктів у європейській частині: 2 головні наслідки ударів по російських НПЗ

Україна завдає ударів по нафтопереробних заводах Росії. Ці атаки мають 2 головні наслідки. Насамперед їхня мета – збити наступальний потенціал ворога. Також це вкрай негативно впливає на російську економіку та спроможність Кремля фінансувати війну проти України.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. За його словами, було уражено приблизно 60% НПЗ у європейській частині Росії.

Читайте також БпЛА атакували Саратовський НПЗ: у ЦПД пояснили його важливість для ворога

Мета ударів по НПЗ

Павло Лакійчук зазначив, що мета системних атак у тилу ворога – насамперед збити наступальний потенціал окупантів. Кожен російський НПЗ – унікальний. Зокрема, якщо б'ють по Рязані, то там виготовляють пальне для Ту-22, у Саратові – пальне для Ту-95, на Куйбишевському природному заводі – ракетне паливо, у Туапсе – мазут для Чорноморського флоту і так далі.

Кожен такий удар збиває, з одного боку, російський військовий потенціал. З іншого боку, це вже удари російській економіці, воєнній економіці, по її основній складовій, яка приносить Владіміру Путіну кошти на війну,

– пояснив він.

Аналітики енергетичного сектору говорять про цифри від 14% до 17% втрат російської нафтоперероблювання внаслідок українських ударів. Зокрема, було уражено приблизно 60% НПЗ у європейській частині країни-агресорки.

"Якщо глянути по європейській частині Росії, то виходить приблизно 60% російських нафтопереробних заводів, які розташовані в європейській частині держави. Вони зазнали, як мінімум, одного удару. Мовиться не про виведені повністю з ладу. Але 60% – це ті, які вже атакували. Частина з них отримує регулярні удари, які є ключовими", – підкреслив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

За його словами, зміщується акцент з просто знищення місткостей з готовою продукцією у бік об'єктів перероблювання. Мовиться про комплекси, ректифікаційні колони, які часто росіяни закуповували у європейців для якісної переробки пального. Вони знищуються та руйнуються.