Буде великою бідою: який дефіцит може зупинити російську армію
Удари по нафтопереробних заводах у Росії продовжуються. Якщо вони триватимуть далі, то створять для окупантів великі труднощі. Адже це не просто скорочення прибутків Росії, а й зменшення бойової сили ворога.
Річ у тім, що без палива росіяни не зможуть воювати. Це 24 Каналу зауважив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.
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Можуть бути катастрофічні ситуації
Ігор Ліпсіц зазначив, що одним з важливих факторів поразки гітлерівської Німеччини було те, що у 1944 році по всіх заводах з перероблення та виробництва синтетичного палива, яке виготовляли німці, авіація здійснила потужні бомбардування. У такий спосіб Вермахт опинився без палива, їхня бойова потужність різко впала і це прискорило перемогу.
Коли тривають атаки на НПЗ, то це не просто скорочення прибутків. Це скорочення бойової сили армії. Оскільки без палива ні танк не піде у бій, ні вантажівка не привезе харчові продукти, патрони, снаряди. Якщо ці атаки повторюватимуться та будуть більш масованими, то це може бути великою бідою,
– пояснив він.
Військові експерти чекають, коли Україна буде використовувати тактику "рій дронів". Це коли на підприємство летить один – три десятки дронів. Усі збити не вдасться. Хоч вони не дуже великі, але разом створюють катастрофічні ситуації.
Удари по НПЗ Росії: останні новини
- У ніч на 17 травня дрони Служби безпеки України та Головного управління розвідки атакували низку об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Під ударом опинилися морський порт, НПЗ та підстанція.
- Зокрема, дрони СБУ вже вдруге атакували Туапсинський НПЗ, який росіяни саме почали відновлювати. Очевидно, після нової атаки окупантам доведеться знову починати ремонт.
- Дрони Головного управління розвідки відпрацювали по морському порту Новоросійська. Внаслідок нічного удару постраждали "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром" – в останньому безпілотники потрапили по двох резервуарах з паливом.
- Сталися прильоти по нафтобазі Газпрому в селищі Кирилівка, що розташоване у Приморському районі Новоросійська, за 7 кілометрів від адміністративного центра. Було гучно також і на нафтобазі "Грушова балка", яка належить Транснафті.
- Були потужні вибухи в Севастопольській бухті. Окрім того, під ударом опинилася електропідстанція "Севастопольська", через що відбулися відключення електроенергії.