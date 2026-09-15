НПЗ у Сизрані, завод дронів та пусковий майданчик: Зеленський показав нові ураження по Росії
Україна продовжує відповідати на щоденні спроби Росії знищити нашу інфраструктуру. Водночас міжнародні партнери посилюють економічний тиск на ворога, аби обмежити способи фінансування війни.
Президент Володимир Зеленський повідомив 15 вересня у своєму телеграм-каналі, що Сили оборони завдали нових ударів по важливих об'єктах на території Росії.
Деталі нових ударів
За словами Зеленського, далекобійні санкції українських військових досягли кількох регіонів агресора та його об'єктів в акваторії Чорного моря. Цього разу під прицілом опинилися стратегічні підприємства та майданчики запуску ворожого озброєння.
Серед уражених цілей опинився нафтопереробний завод у Сизрані, а також підприємство з виробництва безпілотників у Таганрозі. Окрім цього, українські сили успішно атакували майданчик підготовки та пуску дронів в Орловській області Росії та завдали ударів по об'єктах окупантів у Чорному морі.
Влучні далекобійні санкції проти Росії: дивіться відео
Паралельно з військовими успіхами Зеленський відзначив й рішення США щодо російського банківського гіганта "ВТБ". Він є одним із системних банків Росії та активно співпрацює з іранським режимом.
"Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати", – наголосив глава держави, дякуючи партнерам за цей крок.
Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію,
– резюмував український лідер.
Нагадаємо, внаслідок нічних ударів ракетами та дронами по Росії на місцях влучань виникали пожежі. Зокрема, росіяни публікували кадри із займанням на території Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва. Цей завод спеціалізується на ремонті та модернізації авіаційної техніки, зокрема військових літаків.
Раніше Сили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", завод у Сніжному та базу "Ахмат".