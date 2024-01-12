Удари по численних об'єктах хуситів у Ємені: з'явились відео атаки

12 січня 2024, 11:09
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США та Велика Британія за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів вночі 12 січня завдали ударів по об'єктах у Ємені, які використовували повстанці-хусити.

Атака є відповіддю на неодноразові удари хуситів по комерційних суднах у Червоному морі. 24 Канал зібрав інформацію про нічну атаку, а також відео з місця подій, які публікують місцеві та міжнародні ЗМІ. 

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По чому завдали ударів США та Британія

Згідно із заявами як самих хуситів, так і американських й британських джерел, ударів завдали насамперед по аеродромах, звідки, найімовірніше, запускали ракети й дрони, а також по складах зброї та радарів.

Момент атаки по цілях у Ємені: відео 

Reuters з посиланням на джерела в адміністрації США, повідомляє, що удари завдали літаки, кораблі та підводний човен. CNN пише, що застосовувалися й крилаті ракети Tomahawk.

Військово-повітряні сили США заявили, що завдали ударів по більш ніж 60 цілях на 16 об'єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.

Британські Королівські повітряні сили оголосили, що їхні літаки завдали ударів по двох цілях, і однією з них був аеродром біля Аббса. Другою ціллю був комплекс у Бані.

Відтак, за інформацією телеканалу CNN, під атаку потрапили: 

  • військова база Кахлан у провінції Саада;
  • авіабаза Аль-Дайламі до півночі від столиці Ємену Сани;
  • район аеропорту міста Худайда;
  • аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західній частині Ємену;
  • аеродром міста Аббс.

Наслідки удару по об'єктах в Ємені: відео 

Довідка. Хусити – це проксі Ірану, які фінансуються Тегераном. Свої атаки хусити розпочали у жовтні 2023 року, вступивши у конфлікт між Ізраїлем на ХАМАСом на боці останнього.

Хусити атакують кораблі у Червоному морі

  • Хусити з 7 жовтня атакують судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускають безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.
  • Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.
  • Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.
Автор: Анастасія Лукашевська