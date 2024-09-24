У чому новий задум Путіна щодо ядерного шантажу

З початку повномасштабного вторгнення Росія не припиняє погрожувати застосуванням ядерної зброї. Проте за майже три роки, що триває війна в Україні, світ вже не реагує на залякування Владіміра Путіна так, як він би хотів.

Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що хоча країни світу стали спокійніше ставиться до ядерних погроз Росії, у Путіна ще залишились можливості продовжувати їх. Проте новий варіант залякування не передбачає застосування ядерної зброї напряму.

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Важливо, щоб світ відреагував

Нещодавно глава Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликали світ запобігти можливим ударам Росії напередодні зими по критичних об'єктах ядерної енергетики України. А саме по інфраструктурах, що забезпечують функціонування атомних станцій.

Зверніть увагу! Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що заявив, що Кремль планує напередодні зими атакувати критичні обʼєкти ядерної енергетики України. Росія може завдати ударів по відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі. Це створить високий "ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки".

Це теж дуже важливий елемент (ядерних погроз – 24 Канал), і Путін його підло використовує,

– зазначив він.

Відомо, що Китай, Сполучені Штати, "ядерний клуб" виступають проти застосування будь-якої ядерної зброї. Однак тут, на думку Лісного, у Путіна є люфт, що він атакуватиме не атомні станції, а інфраструктуру, так, як і раніше атакував, і світ вже "звик" до цього.

Ядерний елемент буде завжди залишатися загрозою, тому що світ набагато ширше, ніж тактична і стратегічна ядерна зброя,

– наголосив політолог.

Путін на території України, за його словами, фактично використав потужність співмірну з тактичною ядерною бомбою. Це відбулось, коли було підірвано Каховську ГЕС. Наслідки від її вибуху порівнювали з потужністю саме такої зброї.

Головне, щоб світ відреагував на загрозу ударів Росії по об'єктах ядерної енергетики України. Тому що це – не гіпотетична погроза. Коли Путін залякує застосуванням ядерної зброї – це гіпотетична погроза, він усвідомлює всю небезпеку, і для нього це "фол останньої надії", як у футболі,

– зазначив він.

Щодо можливих ударів по інфраструктурі, що забезпечує роботу АЕС, то тут є дедлайни по цих ударах – напередодні зими. Тому Україна закликає світ гарантувати її і свою безпеку.

"Чорнобильська катастрофа свого часу показала, що її наслідки – не локальні. Тому зараз потрібно пояснити Путіну, щоб він ядерну компоненту взагалі не чіпав і сидів мовчки. Це велике завдання, зокрема, наших партнерів", – підкреслив Олег Лісний.