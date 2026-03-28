Росія отримує менше прибутку від нафти, попри ріст цін: у чому причина

Після ударів по російських портових терміналах Москва може втрачати частину нафтових доходів, навіть попри зростання світових цін. Йдеться насамперед про об'єкти, через які Росія вивозить нафту і намагається заробляти на подорожчанні енергоносіїв.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу пояснив, що останні атаки могли зірвати ці розрахунки Кремля. За його словами, через ураження терміналів Росія ризикує отримати менше грошей від експорту, хоча нафта на ринку й подорожчала.

Удари по портах Росії б'ють по нафтових доходах

Російські порти зараз важливі не лише як логістичні точки, а як один із головних каналів для заробітку на експорті енергоносіїв. Саме через них іде вивезення нафти, а разом із цим працює й тіньовий флот, на якому Москва тримає частину своїх поставок. Тому удари по таких терміналах б'ють не просто по інфраструктурі, а по грошах, які Росія розраховувала отримати від продажу нафти.

Нагадаємо! У російському Приморську пожежа на нафтотерміналі триває вже кілька днів і в ніч на 27 березня знову посилюється. За супутниковими знімками, вогонь охоплює нові ділянки інфраструктури, а густий дим піднімається над резервуарним парком і технічними зонами. Пожежа триває після атаки 23 березня.

Додаткові очікування в Кремлі з'явилися після зростання світових цін на нафту. Росіяни розраховували, що на цьому зможуть заробити більше і частково перекрити свої воєнні витрати. Але серія ударів по азовських, чорноморських і балтійських терміналах, за словами майора у відставці, ламає цей розрахунок.

Ці удари по азовських терміналах, по чорноморських терміналах, по балтійських терміналах не дають можливості росіянам отримати додаткову вигоду за рахунок підвищення світової ціни на нафту,

– наголосив він.

Ба більше, попередні оцінки, на які він послався, показують ще гірший для Москви ефект. Ідеться вже не лише про втрату додаткового заробітку, а про ситуацію, коли Росія може отримати навіть менше прибутку, ніж мала б без цього стрибка цін. А це означає менше грошей на війну, зокрема і на відновлення пошкоджених військових виробництв.

Такі удари призводять до того, що росіяни отримують навіть менше прибутку від продажу нафти, ніж якби не було війни в Ірані,

– пояснив Гетьман.

Через це Росія не може повноцінно скористатися кон'юнктурою ринку і витиснути максимум із дорожчої нафти. Те, що мало стати для неї фінансовим плюсом, у підсумку дає значно слабший результат.

Підвищення цін на нафту не тільки не дасть можливості росіянам заробити більше, а вони зароблять трошечки менше,

– наголосив майор у відставці.

Для України це важливо не лише з економічного погляду. Додаткові мільярди від нафтового експорту Росія могла б спрямувати на війну, зокрема на відновлення пошкоджених підприємств і підтримку свого воєнного ресурсу. Саме тому удари по портовій інфраструктурі б'ють не просто по торгівлі, а по здатності Росії далі заробляти на війні.

