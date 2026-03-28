Росія отримує менше прибутку від нафти, попри ріст цін: у чому причина
- Росія може втрачати нафтові доходи через удари по портових терміналах, навіть попри зростання світових цін на нафту.
- Ураження терміналів ставить під загрозу плани Кремля на заробіток від експорту нафти.
Після ударів по російських портових терміналах Москва може втрачати частину нафтових доходів, навіть попри зростання світових цін. Йдеться насамперед про об'єкти, через які Росія вивозить нафту і намагається заробляти на подорожчанні енергоносіїв.
Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу пояснив, що останні атаки могли зірвати ці розрахунки Кремля. За його словами, через ураження терміналів Росія ризикує отримати менше грошей від експорту, хоча нафта на ринку й подорожчала.
Удари по портах Росії б'ють по нафтових доходах
Російські порти зараз важливі не лише як логістичні точки, а як один із головних каналів для заробітку на експорті енергоносіїв. Саме через них іде вивезення нафти, а разом із цим працює й тіньовий флот, на якому Москва тримає частину своїх поставок. Тому удари по таких терміналах б'ють не просто по інфраструктурі, а по грошах, які Росія розраховувала отримати від продажу нафти.
Нагадаємо! У російському Приморську пожежа на нафтотерміналі триває вже кілька днів і в ніч на 27 березня знову посилюється. За супутниковими знімками, вогонь охоплює нові ділянки інфраструктури, а густий дим піднімається над резервуарним парком і технічними зонами. Пожежа триває після атаки 23 березня.
Додаткові очікування в Кремлі з'явилися після зростання світових цін на нафту. Росіяни розраховували, що на цьому зможуть заробити більше і частково перекрити свої воєнні витрати. Але серія ударів по азовських, чорноморських і балтійських терміналах, за словами майора у відставці, ламає цей розрахунок.
Ці удари по азовських терміналах, по чорноморських терміналах, по балтійських терміналах не дають можливості росіянам отримати додаткову вигоду за рахунок підвищення світової ціни на нафту,
– наголосив він.
Ба більше, попередні оцінки, на які він послався, показують ще гірший для Москви ефект. Ідеться вже не лише про втрату додаткового заробітку, а про ситуацію, коли Росія може отримати навіть менше прибутку, ніж мала б без цього стрибка цін. А це означає менше грошей на війну, зокрема і на відновлення пошкоджених військових виробництв.
Такі удари призводять до того, що росіяни отримують навіть менше прибутку від продажу нафти, ніж якби не було війни в Ірані,
– пояснив Гетьман.
Через це Росія не може повноцінно скористатися кон'юнктурою ринку і витиснути максимум із дорожчої нафти. Те, що мало стати для неї фінансовим плюсом, у підсумку дає значно слабший результат.
Підвищення цін на нафту не тільки не дасть можливості росіянам заробити більше, а вони зароблять трошечки менше,
– наголосив майор у відставці.
Для України це важливо не лише з економічного погляду. Додаткові мільярди від нафтового експорту Росія могла б спрямувати на війну, зокрема на відновлення пошкоджених підприємств і підтримку свого воєнного ресурсу. Саме тому удари по портовій інфраструктурі б'ють не просто по торгівлі, а по здатності Росії далі заробляти на війні.
Що відомо про останні удари по російській інфраструктурі?
- У ніч на 28 березня Сили оборони вразили Ярославський нафтопереробний завод у Росії. Після удару на підприємстві спалахує пожежа, а масштаби збитків ще уточнюють. Генштаб також повідомляє про ураження інших військових і логістичних цілей противника, зокрема складів пального, боєприпасів, пунктів управління БпЛА та ремонтних підрозділів. Окремо зазначають, що в Ленінградській області пожежі тривають на об'єктах в Усть-Лузі та Приморську.
- 28 березня українські військові також атакували завод "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області. За даними Генштабу, для удару використовували українські ракети FP-5 "Фламінго". Підприємство виробляє компоненти вибухових речовин для боєприпасів, бомб і ракет. У Генштабі підтвердили ураження об'єкта і подальший вибух у виробничій зоні, а остаточні наслідки ще з'ясовують.
- Костянтин Криволап вважає, що Україна системно б'є по експортному та промисловому потенціалу Росії. За його словами, удари по Приморську, Усть-Лузі, Кіриському НПЗ і Ярославському НПЗ б'ють по російському експорту нафти та нафтопродуктів.