Позиція була чітко висловлена: що у Франції кажуть про дозвіл на удари України вглиб Росії

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро на пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою сказав, що думає про удари вглиб Росії. Його слова передає 24 Канал.

Окрім цього, Барро висловився щодо втягування КНДР у війну. На його думку, це свідчить про те, що ворогові важко воювати проти України, і, звісно, демонструє новий виток ескалації.

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Що у Франції думають про удари по Росії

Жана-Ноеля Барро запитали, чи правда, що США, Франція, Італія та Німеччина хочуть ухвалити спільне рішення щодо завдання ракетних ударів по російських військових об'єктах.

Я можу вам відповісти щодо позиції Франції, яка була дуже чітко висловлена президентом Республіки 25 травня минулого року в Мезеберзі, зазначивши, що удари вглибину є одним із елементів, який Україна може задіяти для самооборони, за умови, що це може бути корисним і що це може бути скоординовано з союзниками, про яких ви щойно згадали,

– відповів він.

Проте Барро не сказав, як просувається дискусія щодо ударів на велику відстань і чи є прогрес у цій розмові. Він уникнув говорити про труднощі з досягненням угод між партнерами, попросивши про можливість не висловлюватися від імені партнерів.

"Я щойно виклав позицію Франції. Ми намагаємося, і це мета нашої дипломатичної роботи, зблизити позиції наших партнерів з нашою позицією. Це один із елементів Плану перемоги, представленого президентом Зеленським, і це питання, яке ми підтримуємо", – сказав міністр.

Цікаво! Член Республіканської партії Борис Пінкус вважає, що дозвіл на такі удари по Росії залежить тільки від Байдена. Адже він не дозволяє постачання американської зброї дальнього ураження і не дає згоди на це лідерам європейських країн.