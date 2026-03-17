Раніше це неможливо було уявити, – Подоляк вказав на цікавий момент у новій риториці Кремля
- Україна все інтенсивніше атакує Росію. Там вже визнають, що безпечних місць у них не залишилося.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про успіхи України.
В Кремлі вже визнають, що жоден російський регіон не може почуватися в безпеці через українські дрони. Раніше ж вони не могли долетіти до Уралу.
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Сили оборони продовжують знищувати військові потужності на території Росії. Україна чітко показує, що має так звані "карти" в рукаві.
Як партнери можуть допомогти Україні?
За словами Подоляка, вже голова радбезу РФ Сергій Шойгу заговорив, що в Росії не залишилося територій, де можна було б безпечно розмістити виробництво. Тобто він визнає, що спроможності України обстрілювати країну-агресорку суттєво зросли.
Аргумент на столі. Україна воює 4+ роки проти Росії, і сьогодні може уразити виробництва незалежно від їх відстані. Два роки тому це собі уявити було неможливо, а зараз Україна має всі карти не руках,
– зазначив Подоляк.
Єдине, чого зараз не вистачає Україні – належної підтримки від Сполучених Штатів, європейських партнерів та інших країн. Багато хто з них усвідомлює усі ризики, які створює Росія. Однак вони досі не інвестують значні кошти у підприємства з виробництва дронів та ракет.
Зверніть увагу! У березні Сили оборони успішно уразили завод "Кремній Ел" в Брянську. Важливо, що для цього використали кілька франко-британських ракет Storm Shadow.
Яку зброю розробляє Україна?
