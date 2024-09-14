Її треба зупинити, – британський полковник про наслідки відмови від ударів вглиб території Росії

Велика Британія послідовно підтримує Україну у війні, яку розв'язала Росія. Тому Лондон в контексті дозволу Києву бити західною далекобійною зброєю по російській території, наголошує на тому, що наша країна має право на самооборону.

Водночас США наразі не дали дозволу бити вглиб Росії британськими ракетами Storm Shadow. Полковник армії Великої Британії в запасі Хеміш де Бреттон-Гордон сказав 24 Каналу, що не можна виключати сценарію, коли Лондон самостійно надасть Києву можливість задавати удари по території Росії.

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Ситуація може змінитися

Британський уряд хотів би надати Києву повноваження використовувати свою зброю по російській території.

Є важливий момент. Позиція Вашингтона, що розташований за 3 тисячі миль за Атлантичним океаном, дещо відрізняється від позиції Лондона, який географічно та психологічно значно ближчий до України та війни з Росією,

– наголосив він.

Водночас існують інші прагнення. Залежно від результатів виборів у США, які відбудуться у листопаді, ситуація може змінитися. Тоді, як зазначив він, Велика Британія могла б сама надати Києву дозвіл на використання ракет великої дальності.

Сподіваюся, що новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером усвідомлює, що має допомогти Україні. Це означає дати їй все можливе, щоб вона перемогла Росію. Адже її треба зупинити. Якщо це не станеться, доведеться боротися з росіянами у Європі. Тоді ця війна може потенційно перерости у Третю світову,

– відзначив полковник армії Великої Британії в запасі.

В іншому випадку, на його думку, Великій Британії також доведеться воювати. Набагато краще якомога швидше перемогти росіян, ніж затягувати цю війну на кілька років по усій Європі.

Тому уряд Великої Британії має гарантувати Україні отримання усього, що уже було надано, і планувати постачати ще більше у майбутньому. Ми багато говорили про ракети Storm Shadow та дозволи на удари по території Росії. Це найважливіше рішення, яке уряд має ухвалити,

– наголосив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ повідомляють, що президент США Джо Байден може дати дозвіл Україні щодо застосування по території Росії британських ракет Storm Shadow. Проте Велика Британія має підтримати цю ініціативу. Водночас після зустрічі Байдена та Страмера 13 вересня, видання The Guardian повідомило, що США нібито погодились дати дозвіл бити вглиб Росії Storm Shadow.