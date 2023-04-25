Краще не дозвіл, а далекобійна зброя, – політолог про удари по території Росії

Німеччина вважає прийнятними військові операції на території Росії, зокрема й удари по військових об'єктах. Втім лише дозволу на це Україні не достатньо.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, політика Німеччини все ж поступово змінюється в кращу для України сторону.

Дивіться також ЗСУ ризикують втратити контроль над небом: у The Times назвали причини

Ракети важливіші за дозвіл

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що удари по території Росії – прийнятні в рамках того, аби захистити українську територію.

Насправді це було доволі неочікувано. Бо спочатку нам казали, що не можна цього робити, зброю не давали. Пісторіус гарний на словах, але поки не на ділі. Бо він сказав, що стріляти (по території Росії – 24 Канал) можна, але в тій же заяві наголосив, що не дасть ракет,

– зауважив Микола Давидюк.

Він додав, що Україна може робити власні ракети або перекваліфіковувати БПЛА на ракети, тому що вони можуть нести значний детонаційний заряд.

"Але краще б він не давав нам дозвіл, а дав нам кілька добрих ракет на 1000 кілометрів, щоб ми могли завчасно завдавати потужних ударів", – наголосив політолог.

Микола Давидюк про дозвіл на захід ЗСУ в Росію: дивитись відео

Німеччина – на стороні України

Втім відповідна заява від німецького міністра важлива для політикуму. І мовиться не про український чи німецький, а російський. Тому що Владімір Путін намагається вже влізти у вибори, маніпулювати ними. А такі заяви поставили російського диктатора на місце.

Йому показали, що немає ніякої "святої" Російської імперії, куди не можна стріляти. Ви воюєте – тоді отримуйте снаряди,

– підкреслив Давидюк.

Показовим є також, що така заява пролунала від Німеччини, яка раніше мали хороші стосунки із Росією. За словами Миколи Давидюка, це продемонструвало, що німці є об'єктивнішими союзниками України, аніж поки французький президент Еммануель Макрон.

"Він намагається нав'язати Україні мирні перемовини то з Путіним, то з Сі Цзіньпіном. Німеччина ж пройшла цілу рефлексію того, що відбувається в Україні та Росії", – зазначив політолог.

На його думку, Україна зараз у непоганому діалозі з Німеччиною. А Борис Пісторіус – це перспективний політик, який підсилює очільницю МЗС Анналену Бербок із проукраїнською позицією та заявами.

Політика Бориса Пісторіуса: важливе