Україна виявила вразливість ворожої ППО: аналітики ISW оцінили удари по Росії

Україна знайшла вразливість російської ППО. Вона продовжує використовувати перевантажені ворожі системи протиповітряної оборони для пошкодження нафтової інфраструктури та військових об'єктів у Росії та окупованому Криму.

Про це пишуть аналітики ISW.

Що сприяє ударам по Росії?

Аналітики вважають, що українські війська продовжуватимуть завдавати ударів про глибокому тилу Росії.

Вигідною є й перевантаженість російських засобів ППО.

Кампанія також підтримується збільшенням виробництва безпілотників в Україні.

Важливо. Аналітики ISW виявили геолокаційні докази того, що українські війська завдали щонайменше 10 ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі по всій Росії за останні два тижні. Зазнають втрат росіяни й на окупованих територіях.

Загалом з березня 2026 року Україна постійно збільшує дальність, обсяг та інтенсивність далекобійних ударів по Росії та окупованих територіях.

Нагадаємо, що нещодавно був завданий удар по Челябінську. 25 квітня українські дрони подолали відстань понад 1800 кілометрів.

Що відомо про останні атаки на ворога?

У ніч на 26 квітня Сили оборони завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу, було зафіксовано пожежу на об'єкті.

Цей завод має потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо.

OSINT-аналітики припустили, що українські війська могли завдати удару по установці ЕЛОУ-АТ-4 – ключовому агрегату для первинної переробки сировини.

СБУ також повідомила, що у ніч на 26 квітня завдала ударів по російській військово-морській базі та аеродрому "Бельбек" в окупованому Севастополі. Було пошкоджено великі десантні кораблі Чорноморського флоту типу "Ямал Ропуча" проєкту 775 та "Фільченков Тапір" проєкту 1171, а також розвідувальний корабель "Іван Хурс" та "Юрій Іванов". Під прицілом опинився навчальний центр "Лукомка", штаб радіотехнічної розвідки військ ППО Росії, берегова радіолокаційну станцію МР-10М1 "Мис-М1", літак-перехоплювач МіГ-31, відділ технічного обслуговування аеродрому "Бельбек".

Губернатор-окупант Развожаєв підтвердив удари і заявив, що це була одна з найбільших ударних кампаній по Севастополю. Стверджується, що було запущено щонайменше 71 безпілотник протягом ночі.

