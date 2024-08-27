Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився, – Зеленський про переговори про далекобійні удари
Україна продовжує виборювати своє право на застосування далекобійної зброї для ударів по Росії. Втім, схоже, західні партнери бояться ескалації конфлікту та не дають відповідного дозволу.
До того ж вони намагаються взагалі уникати цього питання. Про це розповів президент Зеленський під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, передає 24 Канал.
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"Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився"
Володимир Зеленський розповів, що неодноразово порушував це питання із західними партнерами. Втім, вони неохоче ведуть ці розмови.
Намагаються не говорити зі мною про це, а я підіймаю це питання… Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився,
– сказав президент України.
Так він натягнув на дипломатичні "ігри" у переговорах із Заходом.
До слова, у США днями таки знову заговорили про зняття заборони на удари вглиб Росії. Втім, заявили, що робитимуть це непублічно.
"Продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку", – сказали там, зауваживши, що наразі жодних змін у їхній політиці щодо цього питання немає.