Боррель закликав зняти обмеження для України на удари по Росії західною зброєю

Жозеп Боррель вважає, що операція ЗСУ у Курській області завдала потужного удару по наративам Путіна. Голова дипломатії ЄС закликав союзників зняти обмеження на застосування західної зброї по території Росії.

За словами Борреля, зняття обмежень мало б декілька важливих наслідків.

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Як пришвидшити мир

Це дозволило б зміцнити самооборону України, оскільки б Київ отримав можливість знищити засоби, які Росія використовує для атак і бомбардувань українських міст та інфраструктури. ️

Отже, дозвіл на удари вглиб Росії врятував би більше життів та зменшив руйнування.

Крім того, це допомогло б мирним зусиллям.

Як я передав українському очільник МЗС України Дмиру Кулебі ЄС повністю підтримує боротьбу України з російською агресією. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та обговорення з міністрами закордонних справ та міністрами оборони ЄС наступного тижня, щоб просувати нашу підтримку України,

– йдеться у повідомленні Борреля.

Нагадаємо, що низка партнерів дозволила Україні використовувати свою зброю у Курській області. Водночас продовжують діяти обмеження щодо застосування далекобійного озброєння по території Росії. Йдеться, зокрема, про ракети ATACMS та Storm Shadow.