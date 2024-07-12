Шольц відкинув прохання України скасувати обмеження на використання західної зброї

Володимир Зеленський закликав зняти всі обмеження на використання західної зброї. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту НАТО у Вашингтоні відкинув цю пропозицію.

Шольц продовжує наполягати на тому, що не можна допустити переростання війни в Україні у війну між Росією та НАТО.

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Шольц відкинув заклик Зеленського

Олаф Шольц вкотре сказав, що не збирається змінювати теперішні умови щодо застосування Україною західної зброї по військових цілях на території Росії.

Ніхто не збирається змінювати чинні вимоги та керівні принципи – і на те є вагомі причини. Наше завдання – забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією і НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердостім,

– заявив канцлер ФРН після завершення саміту НАТО.

Наприкінці травня цього року низка західних країн, включно з Німеччиною, дозволил атакувати західним озброєнням військові цілі на території Росії. Однак йдеться про удари по обмеженій ділянці в прикордонні.

Такий дозвіл дали Канада, Фінляндія, Норвегія, Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Польща, Естонія, Литва, Латвія та інші держави.

До слова, раніше Джо Байден заявив, що в США не бачать потреби в ударах углиб Росії американською далекобійною зброєю. За його словами, удари по Кремлю не матимуть сенсу.