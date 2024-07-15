Зеленський пояснив, що потрібно, аби Україна отримала дозвіл бити углиб Росії
Низка країн Європи та США дозволили використовувати свою зброю по території Росії. Щоправда, вони встановили обмеження на удари далекобійним озброєнням. Зеленський сказав, як отримати "добро" і на атаки вглиб країни-агресорки.
Під час пресконференції журналісти поцікавилися у президента, як змінити політику партнерів щодо заборони на удари західною зброєю вглиб Росії.
Дивіться також Вважаю, що представники Росії мають бути, – Зеленський про очікування від другого Саміту миру
"Не все так погано"
За словами Зеленського, процес триває, і підкреслив, що так було із попередніми рішеннями союзників. Чимало речей, які були спершу неможливі і закриті для України, стали відкритими.
Президент пригадав, що спершу партнерами не схвалювалися навіть удари по Росії українськими розробками. Це відбувалося не тому, що хтось був налаштований проти нашої держави, а через побоювання ескалації. Україна вважала таку позицію несправедливою по відношенню до себе і відстоювала своє. І зараз ніхто з партнерів вже не піднімає питання про використання наших розробок по Росії.
Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не підіймається. Я вважаю, що це вже не погано,
– пояснив Зеленський.
Президент підкреслив, що деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей, Україна почала вже отримувати.
Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якою вилітає ракета, або відповідна бомба, гайдед бомб, так? І ми розуміємо звідки. І це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому ми почали. Розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що тобі не будуть давати дозвіл, або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити, не будуть давати дозвіл, ми почали свої відповідні розробки. Є успіх в них. Є дрони. Є вже не тільки дрони,
– розповів Зеленський.