Підприємства, літак, 2 вертольоти і "Панцир": Зеленський поділився деталями атаки Сил оборони

Українські сили протягом доби уразили два підприємства хімічної промисловості в Пермському та Самарському регіонах Росії, а також ціль у Чорному морі. У Таганрозі бійці СБУ знищили виробництво FPV-дронів, склади БпЛА, нафтовий резервуар, РЛС і зенитний комплекс Панцир-С2.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі, далекобійні відповіді Силових оборон щодня роблять війну відчутною для території держави-агресора.

Знищення російської авіації та нафтової інфраструктури

За словами президента, влучні удари завдають системної шкоди воєнно-промисловому комплексу ворога. Завдяки спецоперації бійців Служби безпеки України в Таганрозі вдалося знищити виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників. Також у цьому районі уражено резервуар з нафтопродуктами, радіолокаційну станцію та розгалужену систему протиповітряної оборони.

Глава держави підтвердив успішну роботу українських підрозділів протягом поточного тижня. На території Краснодарського та Ростовського регіонів росіяни втратили корабельний винищувач Су-33, а також два транспортно-бойові гелікоптери Мі-8.

Крім того, у Пермі українські сили завдали повторного удару по місцевому нафтовому об'єкту, ускладнивши логістику постачання пального для російської армії.

Наші воїни відпрацьовують по ворожих об'єктах: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Зеленський висловив подяку всім українським воїнам за результативність та наголосив, що справедлива відповідь на терористичні обстріли є критично важливою, оскільки війна має повертатися на територію агресора.

Чим відповідає країна-терористка?

Поки українські військові нищать воєнні об'єкти росіян, вони відповідають майже безперервними обстрілами українських міст. Протягом ночі й дня 12 вересня окупанти били по населених пунктах у 10 регіонах України. Так, в Одесі постраждало 38 людей, поранені є також у Чорноморську Одеської області.

Зафіксовані й нові удари по АЗС – на Рівненщині й Житомирщині. Окрім того, вибухи гриміли й у Луцьку. Наслідки фіксували й у Запоріжжі, Кривому розі та на Київщині.