До кінця війни вони можуть лишитися без кораблів, – Зеленський про удари по російських суднах

Володимир Зеленський 6 серпня висловився щодо останніх ударів по російських кораблях. За його словами, якщо Росія продовжить свою агресію у морі, то до кінця війни країна може лишитися без свого флоту.

Він також наголосив, що наша держава має право захищатися від агресії Росії у Чорному морі. Глава держави також підкреслив, що своїми діями Росія вчиняє справжню блокаду.

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Зеленський висловився щодо ударів по суднах Росії

Президент наголосив, що після виходу Росії з зернової угоди країна-агресорка перекрила Чорне море, а також стала обстрілювати наші порти, не даючи можливості пройти ні морському транспорту, ні кораблям із зерном. За його словами, наразі наша держава має припинити цю блокаду.

Україна має довести, що у своїх територіальних водах ми маємо право імпортувати та експортувати продукцію. Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі та блокувати наші води, стріляти в порти ракетами, то Україна буде робити те саме, що є справедливим захистом,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що якщо росіяни продовжуватимуть стріляти у порти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. Він також зазначив, що наразі для морського флоту Росії ситуація склалася не найкраща.

У грі в шахи це називається пат (коли сторона не може зробити хід – 24 Канал), тому, оскільки Росія не здатна перемогти, вони намагаються поставити нас у скрутну ситуацію. Україна обов'язково відповість на будь-який напад на наше мирне населення, на наших зернових брокерів,

– наголосив глава держави.

Наостанок Зеленський сказав, що українська сторона хоче показати, що російська армія не здатна впливати на ситуацію у Чорному морі, а також встановити там свій контроль.

Російські кораблі "втомлюються" у Чорному морі