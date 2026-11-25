Керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував наслідки українських атак на російські кораблі в Середземному морі та удари по НПЗ.

Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії, завдаючи ударів не лише по військових об'єктах, а й по інфраструктурі, яка забезпечує її економічні та воєнні можливості. Водночас українські операції виходять далеко за межі звичного театру бойових дій – під ударом опиняються російські кораблі та логістичні маршрути навіть у віддалених регіонах світу. І наслідки таких атак можуть бути значно масштабнішими, ніж здається на перший погляд.

Однак чи здатні ці удари змінити розрахунки Кремля та змусити Володимира Путіна переглянути свої плани? Поки Росія намагається втримати економіку від дедалі серйозніших проблем, навколо можливого перемир'я знову активізуються дипломатичні дискусії. При цьому центр переговорного тиску поступово зміщується, а Україна ризикує опинитися перед новими непростими рішеннями.

Ексклюзивно в інтерв'ю для 24 Каналу керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко пояснив, яких втрат Росія може зазнати через українські операції на морі та удари по НПЗ, чи можливе припинення вогню до Різдва, чому Європа може піти на поступки Москві та з якими економічними викликами Україна зіткнеться у 2027 році.

Про що свідчать атаки на російські кораблі в Середземному і Балтійському морях

Щодо безпрецедентної атаки наших Сил оборони. Зеленський вже офіційно підтвердив, що біля лівійського порту наші морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" з вертольотом Ка-27 на борту, і також вразили суховантаж, яким Росія перевозила зброю. OSINT-аналітики кажуть про значний обсяг зброї. Як такі наші атаки можуть вплинути в цілому на перевезення у Середземному морі? Чи дійсно тут партнери погодили нам цю операцію, чи ми проводили її в абсолютній тиші?

Відповідь на це питання, допомагали чи ні, мабуть, я не зможу дати. Тут все ж таки мають офіційно заявляти або не заявляти щось представники українських відповідних відомств.

Якщо говорити взагалі про те, що відбувається, потрібно зробити невеличкий екскурс в історію. На сьогодні Лівія складається із двох частин. Вона складається із офіційної Лівії з центром в столиці Тріполі. І головним партнером уряду Тріполі до останнього часу була Туреччина.

Друга частина Лівії – це так звана Лівія на чолі із генералом Халіфою Хафтаром, який орієнтується на Арабські Емірати, на Єгипет і насамперед на Росію. Росія є головним джерелом отримання зброї, РЕБів, безпілотників для цієї частини Лівії. За це ця частина лівійців надає Росії певні порти, певну інфраструктуру.

Після того, як режим Башара Асада в Сирії впав, у Росії виникли певні проблеми із портами, тому що замінити Тартус досі вони нічим не можуть. Але тим не менше, вони мають кілька площадок, в тому числі і в Бенгазі, де знаходились ці російські кораблі.

Вони потрібні росіянам з однієї сторони для того, щоб контролювати цю частину Сирії, Лівії. З іншої сторони, це спрощує доставку і дозволяє доставляти ті чи інші вантажі до африканських країн: Малі, Нігер та Буркіна-Фасо, де знаходиться центр російської Африки на сьогоднішній момент.

Удари по інфраструктурі в лівійських портах одночасно вирішують кілька важливих і політичних, і геополітичних, і воєнних моментів. Перша історія полягає в тому, що якщо подібні удари будуть продовжуватися, виникне достатньо серйозне питання у тих людей, яким допомагає на сьогоднішній момент Росія, чи справді Росія може їм допомогти, чи може їх захистити.

Це все буде відбуватися на фоні того, що протягом 2026 року Туреччина із куратора тієї частини Лівії, яка знаходиться в Тріполі, спробувала перетворитися на посередника в цьому конфлікті. Вони зробили поки що невдалі, але все ж таки спроби для того, щоб примирити обидві сторони і стати переможцем в тому числі в цьому протистоянні в Лівії.

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Тому в даному випадку, очевидно, удари України багато в чому сприяють тим цілям, які ставить перед собою Туреччина. Далі ми повинні слідкувати за тим, що буде або не буде говорити офіційна Анкара найближчим часом.

Друга річ, на яку треба звернути увагу, це те, що ускладнення логістики до Африки може викликати достатньо серйозні проблеми в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо і насамперед в Малі як центрі "російської Африки".

І нарешті, третій момент, він насправді один із таких найбільш пікантних. Справа в тому, що в Середземному морі в Росії не так багато є можливостей для конвоювання їхніх суден. На сьогоднішній день знищення одного з найновіших корветів 2023 року випуску ставить під серйозний удар можливості Росії конвоювати одночасно кілька караванів із російськими суднами.

Протоки з Чорного моря до Середземного закриті Туреччиною, можна транспортувати сюди певні кораблі або з Тихоокеанського флоту, що неймовірно далеко, або з Балтики через Гібралтар.

Але в той же час на Балтійському морі теж є певна проблематика із кількістю кораблів, які можуть конвоювати. Тому подібні удари, безумовно, впливають на можливості Російї одночасно проводити кілька отаких караванів із суднами, які везуть товари подвійного призначення або просто воєнні товари.

Цю операцію потрібно комплексно розглядати, тому що днями ж так само була атака і на судно російське в Балтійському морі. Пєсков заявив, що вони дуже стурбовані і це ескалація. Але ж ми пам'ятаємо, що буквально декілька тижнів тому Путін погрожував Європі, натякаючи на те, що вони Балтійське море якось можуть "перекрити". Якщо розглядати одразу цих дві операції в Середземному і Балтійському морі, то ми таким чином Росії перекриваємо і Чорне, і Балтійське, і Середземне море, чи не так?

Заявити про те, що ми перекриваємо, це дуже голосно. Чорне ми справді практично маємо можливість перекрити.

Щодо Балтійського і Середземного моря ми можемо частково обмежити їхні спроможності і їхні можливості. Тобто, коли ми говоримо про Середземне і Балтійське море, особливо про Середземне, ми говоримо про певні обмеження в конвоюваннях. Говорити про те, що ми можемо повністю перекрити доступ російського військового флоту до Середземного моря, це, на жаль, поки що виглядає мало реалістичним.

Якщо говорити про Балтику, то ми побачили дуже нервову реакцію Фінляндії, ми побачили дуже нервову реакцію Литви, і ми розуміємо, що ні до якої ескалації Балтійські країни на сьогоднішній момент не готові, вони дуже бояться її.

Але також треба розуміти, що у нас є дуже обмежені можливості для роботи в Балтійському морі. Чому? Тому що жодна з цих країн не надасть нам своєї території для запуску відповідних дронів. Тому це, очевидно, треба робити в дуже складних умовах.

Для цього потрібно проводити дуже складні операції. Вони можливі. Це не перша операція, коли відбувається щось подібне. Але, повторюся, поки що ми маємо можливість робити лише точкові речі, а не масштабовані історії, які передбачають ледве що не щоденне нищення російських кораблів в Балтійському морі.

Але як ви кажете, ці точкові речі, точкові операції, які були би найефективніші і найкращі? Мається на увазі, потрібно бити саме по суднах, які перевозять аграрну продукцію чи нафту, чи якраз таки зброю, як ми це біля Лівії побачили?

Якщо це точкові речі, то це треба бити туди, де є для нас найбільша загроза. Тобто тут я не воєнний експерт, і, очевидно, все ж таки тут розвідка повинна давати дані, по яких кораблях саме треба бити.

Тому що, повторюся, у нас є можливість робити одиничні операції на сьогодні, а не масштабовані.

Якби ми говорили про масштабовані операції, це було в Азовському морі чи в Чорному, це була б одна стратегія.

Якщо ми говоримо про точкові речі, тут потрібно бити виключно по якихось надважливих суднах, які везуть якісь надважливі деталі, компоненти або вже готове озброєння для Росії.

Це моя думка. Але знову ж таки, тут повинні спеціалісти говорити.

Ви ще казали про те, що операція біля берегів Лівії буде заважати і тим операціям, які проводяться в Африці, і російському контингенту. А нам це може бути якось в плюс, якщо ми там будемо перекривати Російській Федерації доступ зброї туди або назад? Чим це може обернутися для росіян?

Масштабування операції в Середземному морі призведе до того, що росіяни змушені будуть витрачати значно більші ресурси: фінансові, людські, технічні для захисту своїх портів і своїх баз на Середземному морі.

Тобто це говорить про те, що вони повинні будуть щось забирати із землі і перетягувати в Африку, я маю на увазі зі своєї території, з окупованих територій.

Таким чином вони, безумовно, будуть оголяти і ППО, і ряд інших речей. Ну і плюс це величезні фінансові затрати.

Тому, очевидно, все ж таки ці операції будуть призводити до ослаблення можливостей Росії у веденні війни. Я б не переоцінював цю історію, але те, що це буде таким суттєвим ударом, це абсолютна правда.

Коли росіяни знову відчують серйозний дефіцит палива

Якщо повертатися до наших ударів по російських НПЗ, ми вже бачимо їх ледь не щодня. Є інформація про те, що там у них є черги на заправках. Росіяни ниють, що їм не вистачає пального, вони змушені закуповувати власну нафту, але у вигляді бензину із Індії, із Туреччини, із Марокко, із Єгипту. Наші удари вже зупинили понад 55% нафтопереробних потужностей Росії. Наскільки це вже зараз по них б'є?

Всі експерти нафтового ринку, яким я довіряю, говорять про те, що з кінця цього тижня, якщо все буде продовжуватись так, як воно існує зараз, велика частина пересічних росіян почне відчувати в масовому характері ці проблеми.

Тобто на сьогодні обмеження є в дев'яти чи десяти регіонах, тобто це ще не є критичним для Росії. Але з кінця цього тижня, якщо все буде рухатись так, як воно рухається, відбудеться масштабування проблем і по суті, оті кризи, які ми бачили влітку, багато в чому будуть повертатися до більшості регіонів Росії.

Так, на жаль, зараз не літо і зараз значно менше людей використовують автомобілі. Споживання дещо падає, але ті масштаби ударів, які є на сьогоднішній день, і плюс Україна змінила стратегію.

Тепер ми б'ємо не одним-двома дронами, а ми б'ємо великими роями дронів по кожному із відповідних заводів, і після цього фактично ускладнюються можливості для ремонту відповідних заводів. Протягом десяти днів було вибито сім чи вісім найкрупніших заводів Росії.

Там тільки Омський з них зумів знову відновити свою роботу, наскільки я це розумію. Тобто таким чином, ще раз повторюся, що з кінця цього тижня, я дуже сподіваюся, що справді масштабування проблем з бензином в Росії почне достатньо швидко наростати.

Як ви думаєте, до чого це надалі може призводити? Будуть зростати ціни на бензин, на дизель, на продукти в тому числі? До яких соціальних настроїв це все може призводити?

Я це говорю в принципі не один місяць підряд. Я говорю про те, що 2026 рік став роком великого перетоку. Великий – це мільйони людей із розряду лоялістів і розряду індиферентних в розряд кухонної тихої опозиції.

Тобто це буде збільшувати кількість людей, які переходять в оцю тиху опозицію.

Моє глибоке переконання, що якби ми мали можливість зробити чесну соціологію, ми б мали реально ситуацію, коли на кінець року ситуація буде 50/50. Половина підтримує політику Путіна, половина – в тій чи в іншій формі не згодна із політикою Путіна.

І чи призведе це до якихось соціальних бунтів зараз? Ні, не призведе. Але чи в майбутньому це буде відігравати вагому роль в політичному процесі Росії? Я в цьому більш ніж впевнений.

Чи можливе перемир'я до Різдва

Якщо говорити про наміри американської сторони схилити нас з Росією до енергетичного перемир'я або до всеосяжного. Меланія Трамп про це знову заявила. Як ви оцінюєте такі шанси? Чи дійсно може бути перемир'я до Різдва?

Так, він видає бажане за дійсне. І зараз треба розрізняти локальні перемир'я гуманітарного характеру, це було в Олешках, якими опікується Меланія Трамп, і велике перемир'я.

Чи існує вірогідність, що до Нового року ми побачимо ще одне як мінімум перемир'я, схоже на Олешки? В принципі, думаю, що так.

Тобто Україна подала ряд населених пунктів, в тому числі в Херсонській області, Запорізькій області. Чи погодиться на це Росія, мені тяжко відповісти, але я вважаю, що існує достатньо висока вірогідність, що ще одна така операція, як була в Олешках, цілком реально ще може відбутися.

Якщо говорити про велике перемир'я, я дуже сумніваюся, що це можливо. І зараз насправді головний фокус зміщений з України на європейців.

Тобто головний фокус все-таки переміщується в сторону Європи і в сторону питання про зняття санкцій з Росії як один із ключових аспектів для того, щоб Путін розпочав переговори. Якщо європейці погодяться в тій чи іншій формі на зняття санкцій з Росії, з цього моменту ми можемо говорити про те, що розпочнеться достатньо серйозний тиск на Україну з приводу всіх тих пунктів, про які і так ми чуємо, починаючи із переговорів у Стамбулі.

Зараз є ознаки того, що європейці захиталися і хтось із них частково не проти на таке погодитись?

Є пряма заява Мерца, є пряма заява німецького канцлера про те, що він готовий розглянути можливе зняття санкцій. Тому в даному випадку така вірогідність існує.

Вона не дуже велика поки що, але вона існує. І зараз в Європі точаться достатньо складні розмови з цього приводу, наскільки знову ж таки я це все розумію.

Чи продовжить Трамп тиск на Україну у січні

Минулого тижня зустрічалися європейці разом з американцями, українцями. І лунала пропозиція щодо альтернативи статті п'ятої НАТО для України як гарантії безпеки. Ми так розуміємо, що це все в обмін на те, щоб Україна здала Донбас. Politico пише, що в такий спосію європейські посадовці сподіваються, що ця пропозиція може свідчити про зміну позиції Вашингтона на користь України. Чи бачите ви дійсно таку зміну?

В даному випадку ми не вперше чуємо про можливість гарантій Україні на рівні п'ятої статті НАТО. Вперше ми це почули приблизно місяців сім – вісім тому.

Але поки що далі слів або, точніше, зливів з певних ЗМІ ми нічого іншого не чули. Ми не чули нічого подібного ані від Дональда Трампа, ані від російської сторони, що вона на це готова погодитись, ані від української сторони.

Ми чули заяву Зеленського минулого тижня про те, що подібної пропозиції до України ще не надходило. Тому я думаю, що зараз, якщо подібна пропозиція і є, то вона обговорюється між США та Росією, і США пропонує росіянам, щоб вони розглянули таку пропозицію як частину оцього переговорного великого пакту, який в теорії просуває поки що Дональд Трамп.

А як ви думаєте, до січня, поки у республіканців і Трампа ще є влада, поки демократи повністю ще не прийшли в Конгрес, чи ми можемо дійсно побачити ще більший тиск на нас? Ми бачили відключення Starshield. Чи можна очікувати, що знову будуть вимикати або не надавати нам розвіддані? Буде намагатися Трамп до того моменту тиснути на нас для того, щоб ми погодилися на невигідних умовах?

Так, я думаю, що ми будемо це бачити. Але я повторю те, що я казав уже трошки раніше, що, на мою думку, головний тиск зараз відбувається на європейців.

Тобто головні переговорні баталії – це переговори з Європою про зняття санкцій. Станом на зараз ми маємо от такий етап переговорів.

А відносно того, чи можуть відбуватись подібні моменти тиску на Україну, на жаль, так.

Що нам потрібно робити? Як нам це вистояти чи в принципі ось дожити той грудень, дочекатися, поки демократи не прийдуть, а тоді, можливо, сподіватися, що збільшиться підтримка?

Це міфологія. Перш за все, не треба вірити в дійсність. Трамп залишається президентом на цьому етапі.

Поки що ніякого імпічменту немає, а президент має величезні повноваження в Штатах по зовнішній політиці. І президент має завжди право вето на будь-які закони. Тому коли хтось говорить про те, що прийдуть демократи і завтра у нас з'явиться більше зброї або нам нададуть більше грошей, то це міфологія. Нічого подібного найближчим часом ми не побачимо.

А щодо того, що нам робити, ну те ж саме, що ми робимо зараз. Тобто чогось нового тут немає, бо ж якось переживаємо моменти, коли нам сповільнюють Starshield, переживали інші моменти. Нічого нового ми тут не побачимо.

На чому досі тримається російська економіка

Якщо повертатися до європейців, то ми бачили нові пакети допомоги для нас, нові виділені кошти, мільярди. І ми розуміємо, на 2027 рік дійсно підтримка буде. А що далі? Як ви бачите, ось така економічна підтримка, наскільки вона нам суттєва, ми можемо вести далі війну, принаймні на найближчий рік точно?

У нас нема відповіді про 2027 рік. Україна попросила 110 мільярдів. Поки що відповіді на це питання в європейців немає.

І це, між іншим, одна з причин, чому європейці хитаються. Чи буде виділено в повному обсязі, відповісти на це питання я зараз не можу, але це один із найбільших викликів до України на 2027 рік.

Все, що я розумію про українську економіку, говорить нам про те, що наступного року дотації українського бюджету будуть не 50/50, як це було в 2026, а вже не менше ніж 70/30.

Тобто в силу того, що у нас зупинився повністю експорт, в силу того, що у нас просто кластерами закриваються цілі галузі економіки, і ми переживатимемо найбільшу кризу сільського господарства, починаючи з 1990 року, напевно, 1991 року. Ми маємо надскладний економічний рік в 2027 році, і відповіді на питання, чи дадуть нам сто десять мільярдів станом на сьогоднішній момент, на жаль, немає.

Якщо про українську економіку ми так розуміємо ситуацію, а що з російською економікою? Поки залишаються такі ціни на нафту, поки їм комфортно ще вести війну, принаймні найближчий рік, враховуючи те, що горять НПЗ?

Для них, звичайно, все складно, все проблематично, але це не катастрофа і це не глобальна криза. Тобто у них є кризові явища в цілому ряді галузей. Але сказати про те, що вони спустились в повноцінну кризу, на жаль, в принципі не доводиться.

Якщо дуже спростити, ми випереджаємо їх приблизно на рік. От якщо уявити собі Росію там в грудні 2027 року, от вони будуть переживати те, що переживаємо зараз ми.

А зараз вони переживають те, що ми переживали рік тому. От якщо тут дуже спростити, знову ж таки, це такі метафоричні більш відповіді, але от для того, щоб не вдаватись в цифри, в графіки і так далі, вони переживають те, що ми переживали там приблизно рік тому.

Але ж таких ударів по НПЗ не було щоденних, так, як зараз, то, можливо, все-таки прискориться падіння?

Російська економіка – це не тільки НПЗ. Тобто російська економіка – це значно більше. Це значно більша економіка, ніж просто нафтопереробні заводи.

У них немає проблем з експортом нафти. Так, вони змушені будуть закуповувати частину бензину. Але говорити про те, що це країна, в якій все залежить тільки від НПЗ, ну це точно неправда. Там багато що залежить від цін на нафту і від експорту нафти, але не від роботи нафтопереробних заводів.

Тобто розуміємо, Путіну поки що нічого не заважає не вести війну, гроші ще не закінчилися, тому навряд чи він найближчим часом буде погоджуватись на якісь перемир'я або взагалі на мир?

На війну йому вистачає грошей. Йому на багато на що інше не вистачатиме грошей: на інфраструктуру, на цілий ряд соціальних проблем. Але на війну він гроші знайде.