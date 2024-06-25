Більше не "країна-бензоколонка": які наслідки атак по російських НПЗ

Продовжуються успішні атаки на НПЗ Росії. За різними оцінками, від 12 до 14% російської нафтопереробної галузі було знищено. Однак ворог потрохи відновлює роботу своїх нафтопереробних заводів.

Внаслідок ударів по НПЗ забезпечення внутрішнього ринку Росії та її експортного потенціалу змінилося. Це 24 Каналу зауважив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Атаки вплинули на експорт

Олег Пендзин пояснив, що нафтопереробні заводи, які мають радянське обладнання, набагато легше відновлювати. Щодо сучасних НПЗ, то це зробити значно важче. Через санкції проти Росії їх вкрай складно забезпечувати запчастинами. Однак певне відновлення там також є.

Атаки на НПЗ вплинули на забезпечення внутрішнього ринку Росії та її експортний потенціал. Якщо раніше країна-агресорка експортувала 10% вироблених бензинів та приблизно 40% виробленого дизпалива, то зараз ситуація суттєво змінилася.

Росія повністю припинила експорт дизпалива та сьогодні приблизно 300 тисяч тонн вона завозить. Тобто вона з "країни-бензоколонки" стала тією, яка завозить бензин з Азербайджану, Казахстану та Білорусі,

– пояснив економіст.