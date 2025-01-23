Може початись паніка: коли удари по російських НПЗ стануть критичними

Удари по російських нафтобазах та НПЗ впливають на економіку країни-агресорки. В певний момент наслідки від таких атак можуть стати ще відчутнішими.

Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант. Вже відомо, що в Росії скоротився експорт бензину на 30% за підсумками 2024 року. Однією з причин були регулярні удари по російських НПЗ.

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Як такі удари впливають на економіку Росії

Як наголосив Блант, хоч Росія скоротила експорт бензину, але це не допомогло стабілізувати ціни на нього. Офіційна інфляція в Росії за 2024 рік становила 9,5%. При цьому бензин подорожчав на більш ніж 10%.

Продовження ударів по нафтовій інфраструктурі дестабілізує ситуацію в Росії. Це також заважає російським окупантам воювати. Об'єкти нафтової інфраструктури залучені для забезпечення, зокрема, російської армії в Курській області та на території України,

– сказав Блант.

Звісно, навряд чи такі атаки зможуть обвалити російську економіку. Але в певний момент ситуація може серйозно дестабілізуватися. Якщо удари продовжаться, то вже навесні це може вплинути на посівну кампанію в Росії. А це вже сильніше вдарить по російській економіці.

Якщо під час посівної буде дефіцит, то може початися паніка. Особливо на півдні Росії, де величезні посівні площі. Це може вплинути на продовольчу інфляцію. Сільськогосподарські підприємства будуть страждати від дефіциту бензину та росту цін. А зліт цін на паливо може ще більше розігнати інфляцію та підвищити ціни фактично на всі товари,

– зауважив Блант.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня Сили спеціальних операцій вдарили по нафтобазі Роснєфть у Калузькій області. Вона забезпечує підрозділи російських окупаційних військ.