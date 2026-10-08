База дронів під Донецьком, склади та зв'язок у морі: ЗСУ завдали серії ударів по окупантах

Сили оборони України завдали серії влучних ударів по військових об'єктах російських окупантів у кількох областях та в акваторії Чорного моря. Зокрема, у районі Донецька уражено місце зберігання й запуску БпЛА, а поблизу Очеретиного та Придорожнього — пункти управління ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про нові атаки на російські об'єкти?

Вогневого ураження цілям противника підрозділи української армії завдали 7 жовтня та в ніч на 8 жовтня 2026 року.

У районі тимчасово окупованого Донецька українські воїни поцілили в об'єкт, який загарбники використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. Системне знищення таких майданчиків має на меті зменшити спроможності окупаційних військ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на території України.

Окрім того, важливі спецоперації були проведені в Чорному морі та на інших фронтових ділянках. У морі українські захисники уразили ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів, який забезпечував координацію дій ворога.

Поблизу Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині українські підрозділи завдали ураження пунктам управління окупантів.

У районі Очеретиного також знищено склад матеріально-технічних засобів загарбників, а поблизу Верхньоосикового Донецької області під ураження потрапив польовий артилерійський склад росіян.

У Генеральному штабі підкреслили, що системна робота із знищення ключових військових цілей російських агресорів триває далі.

Нагадаємо, українські воїни в зоні відповідальності угруповання військ "Азов" за останні три дні знешкодили понад тисячу російських військових. Із них 702 окупанти були ліквідовані, що стало одним із найвищих показників втрат противника за добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії становлять близько 1 547 780 військових.