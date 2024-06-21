Для країни-бензоколонки такі події є чутливими, – ГУР про удари по російських НПЗ

Росія використовує нафтопереробні заводи для військових цілей або для продовження ведення війни в Україні. Регулярні удари по цих НПЗ мають суттєві наслідки для Росії та її економіки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Які наслідки мають удари по НПЗ

Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах економічного та військового значення Росії.

Справді зафіксовані гуркіт і "бавовна" на цих військових об'єктах (на нафтопереробних заводах, – 24 Канал), вони використовуються саме з військовою ціллю, або для постачання окупаційного корпусу в Україні, або для фінансування геноцидної війни Росії проти України,

– наголосив Юсов.

За словами представника ГУР, для Росії ці атаки не проходять безслідно і окупанти вже відчувають наслідки ударів.

Звичайно, для так званої Російської Федерації, яка офіційно себе позиціонує як "країна-бензоколонка", такі події є надзвичайно чутливим фактором і наслідки путінський режим і в цілому ця так звана їхня "економіка" на собі точно вже відчувають,

– підсумував Андрій Юсов.

Останні дні також видались "тривожними" для росіян. В ніч на 20 та 21 червня Сили оборони вразили склад, нафтобазу, нафтопереробні заводи та місце зберігання "Шахедів" в Росії. Зокрема під ударом опинились Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.