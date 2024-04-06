Удари по російському тилу: військовий оглядач припустив, якими можуть бути наслідки
У Росії підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів. Це важливий об'єкт для країни-агресорки.
Крім економічних збитків, такі дії відволікають військові сили і це важливий аспект. Про що 24 Каналу зазначив військовий оглядач Давид Шарп.
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"Тобто ресурси, які могли піти, грубо кажучи, на захоплення якихось територій, вони йдуть на інше. І це завжди корисно", – сказав Шарп.
Росія отримує збитки
У ніч на 5 квітня сталися удари дронів у Ростовській області, а також в містах Воронеж, Курськ, Єйськ та Енгельс. Зокрема, у Морозовському, що у Ростовські області, атаковано аеродром.
"Такий підхід, який називається "класика жанру". І до цього треба йти. Удари по пріоритетних військових цілях завдають серйозних збитків противнику. Це змушує навіть перебазовувати авіацію, якщо є велика небезпека. Посилювати охорону тих же аеродромів, а значить відволікати ресурси", – додав військовий оглядач.
Ба більше – факт того, що дрони можуть долати біля 100 кілометрів – демонстрація можливостей. Тобто є ресурс для масового виробництва такого роду зброї.
Що відомо про атаки на Росію: останні новини
- У Курській області внаслідок збиття дронів уночі 4 квітня є ураження житлового будинку і центру розвитку творчості дітей. А у Воронежскій області оголошували тим часом повітряну тривогу.
- У Єйську були вибухи біля місцевого аеродрому та військового містечка. А в Енгельсі неспокійно було біля місця, де росіяни тримають свою стратегічну авіацію.
- Крім цього безпілотники фіксували у Саратовській області та над Краснодарським краєм.