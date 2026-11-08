Три удари дронами за день: росіяни знову атакували рятувальників у Комишувасі

Російські війська 8 листопада цілеспрямовано вдарили безпілотниками по надзвичайниках у селищі Комишуваха на Запоріжжі. Унаслідок трьох атак поранення дістали двоє рятувальників, пошкоджено спеціальну техніку.

Як повідомили в ДСНС України, окупанти завдали три прицільні удари БпЛА безпосередньо під час проведення робіт із ліквідації наслідків попереднього авіаудару.

Що відомо про атаку

Під час другої атаки російський дрон поцілив у пожежно-рятувальний автомобіль, унаслідок чого водій відомства дістав травми.

Приблизно за годину, коли підрозділ організував евакуацію пошкодженого транспорту, війська Росії атакували знову. Поранення отримав ще один водій-рятувальник, а техніку пошкодило повторно.

Наразі обом постраждалим надають усю необхідну кваліфіковану допомогу в лікарні.

Аварійно-рятувальні заходи у прифронтовому населеному пункті проводять під постійною загрозою нових атак з повітря. Ворог свідомо цілить по екстрених службах, які намагаються розбирати завали.

Нагадаємо, що смертоносний авіаудар по селищу стався 2 листопада, коли російські окупанти скинули керовані бомби на укриття цивільних. Цей удар по Комишувасі забрав життя понад пів сотні осіб, досі є багато зниклих безвісти.