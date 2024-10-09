Коли буде ефект від ударів по російських арсеналах

Україна ударами по російських складах з боєприпасами продовжує реалізовувати свій план війни з Росією на стратегічному рівні. Він полягає у тому, аби зламати ворожий військово-промислового комплекс, порушити логістичні маршрути й поставки до російської передової.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що без реалізації цього плану Україна не зможе досягти стабілізації на лінії бойового зіткнення, адже у противника більше ресурсів для ведення війни.

Дивіться також Де на карті Карачев, біля якого дрон атакував арсенал ракетно-артилерійського управління Росії

Атаки по складах з боєприпасами противника почастішали

Саме тому Україна тисне на західних партнерів щодо надання їй дозволу для завдання ударів далекобійною зброєю вглиб Росії. Щоб досягти перелому у цій війні, на думку Жмайла, Україні потрібно робити нестандартні кроки.

Ці події (удари по арсеналах – 24 Канал) впливатимуть на ситуацію на полі бою,

– впевнений виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Експерт зазначив, що для ураження по арсеналу у Брянській області були використані українські дрони, атаки стають масовішими. Там вдалося знищити і артснаряди, і північнокорейські боєприпаси, зокрема КАБи, завдяки яким Росія підтримує вогневий вал, коли в неї почались проблеми з артилерією.

Але, на жаль, швидкого ефекту від ударів по російських арсеналах не варто очікувати. Він звісно буде, але має пройти ще декілька тижнів, поки ті резерви, які росіяни накопичили вздовж лінії бойового зіткнення, почнуть вичерпуватися,

– пояснив Жмайло.

До відома! Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський спрогнозував, що пік складнощів із нестачею боєприпасів у противника можна буде очікувати наприкінці 2024 року, якщо СОУ продовжать уражати російські арсенали.

Збір на евакуаційний транспорт для медиків

Український центр безпеки та співпраці оголосив про черговий збір, аби підтримати українське військо. Сума для збору – 420 тисяч гривень. Для медиків спецпідрозділу KRAKEN ГУР МОУ, який воює на півночі Харківської області, потрібен евакуаційний транспорт у вигляді позашляховика Volkswagen.

"Цей автотранспорт спеціально обладнаний. Він дасть можливість рятувати українських бійців, надавати стабілізаційну допомогу прямо в салоні авто. Наразі зібрано понад 45 тисяч гривень", – поділився Жмайло.

Долучитися до збору на медичний евак для підрозділу KRAKEN ГУР МОУ можна донатом на номер карти: 5375 4112 2201 2713.

В Генштабі підтвердили, що вночі 9 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії, що в Брянській області.

На території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.