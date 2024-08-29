Багато підводних каменів: що відкриє дозвіл ударів по території Росії

Рустем Умєров та Андрій Єрмак відвідають США, де нададуть адміністрації Байдена список цілей, які важливі Силам оборони для завдання ударів на території Росії. Мовиться про західну далекобійну зброю, яка б дозволила нашим оборонцям успішно знешкоджувати військові потужності окупантів.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що, на його думку, західні партнери України поки не готові надавати дозвіл на застосування ATACMS чи інших видів озброєння для атак по Росії. Дуже ефективним було б знищення складів противника із бойовими комплектами на тимчасово окупованих територіях України.

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Атака по російських аеродромах

Валерій Клочок зазначив, що росіяни перетягують військову авіацію вглиб своїх територій. Це, ймовірно, зумовлене тим, що Україна на озброєнні має ракети ATACMS та часто застосовує удари безпілотниками.

Але це не заважає противнику здійснювати не менш ефективні ракетні атаки у прифронтових регіонах різними видами ураження,

– сказав він.

Санітарна зона

Клочок підкреслив, що дуже важливо розуміти, як далеко ми зможемо перемістити санітарну зону від державного кордону України. Можливість бити ракетами ATACMS та іншими західними типами ураження дозволило б зробити це набагато успішніше.

Він назвав ще один компонент протистояння Росії. Мовиться про енергетичний сектор противника. Українські БпЛА атакуючи такі об'єкти, зокрема нафтобази, дуже ефективно зменшують військові спроможності країни-агресорки.

На відстань 1,5 – 2 тисячі кілометрів не кожна ракета долетить влучно, вона може мати серйозні відхилення, а от безпілотники, дійсно, мають шанс вражати ціль. Звісно, що бойовий заряд менше, але це поки,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики.

Він додав, що Силам оборони зараз важливо мати можливість здійснювати удари по території противника на невелику відстань, а саме 150 – 200 кілометрів. Все для того, аби зруйнувати військову логістику, що дозволить створити санітарну зону у Росії.