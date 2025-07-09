Росіяни запустили рекордну кількість БпЛА та зможуть запускати більше: як їм протидіяти

Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні в ніч на 9 липня. Ворог поступово підходить до цифри у 1000 одиниць під час однієї атаки.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що вже навіть командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді говорив про 1000 дронів на добу. Росія ще не так близько, але поступово наближається до цього показника.

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Як захиститися від такої кількості дронів

Як наголосив Гетьман, українській ППО вдається знищувати близько 90% російських повітряних цілей. Це – чудовий результат. Однак збільшення кількості дронів підвищує загрози.

Якщо буде 1000 летіти, то 100 можуть пролетіти. Можливо, вони навіть оберуть одну чи дві локації. А це буде перевантаження будь-якого засобу ППО,

– зазначив Гетьман.

Тут важливий комплексний захист, де буде кілька складових. Зокрема, дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, авіація тощо.

Немає якоїсь однієї зброї, яка допоможе повністю нейтралізувати загрозу. Тут допоможе лише комплексний підхід,

– підкреслив Гетьман.

Додамо, в ніч на 9 липня Росія запустила по Україні 741 засіб повітряного нападу. Це – 13 балістичних та крилатих ракет, а також – 741 безпілотник, що є новим антирекордом. Сили ППО знищили більшість цілей.