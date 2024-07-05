Не просто бачимо, а й можемо дістати: як удари по Росії змушують ворога нервувати

Сили оборони, після дозволу атакувати російську територію західною зброєю, мають значні успіхи щодо знешкодження військової техніки ворога. Також хороший результат показують українські безпілотники. Окупанти через це зазнають значних втрат своїх ресурсів на полі бою.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що Сили оборони успішно атакували окупантів безпілотниками від початку їхнього вторгнення на територію нашої держави. Він наголосив, що завдяки підтримці українців вдається модернізувати ці засоби та, за сприятливих погодних умов, робити їх далекобійними.

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Застосування зброї Силами оборони

За словами Юрія Федоренка, засоби протиповітряної оборони противника та радіоелектронної боротьби більше не можуть стояти так відкрито, як це було раніше. На це вплинув дозвіл українських партнерів застосовувати їхню зброю по території країни-агресорки.

Росіяни змушені постійно змінювати розташування своєї техніки та додатково маскуватися. Командир батальйону наголосив, що такі переміщення, однозначно, на користь ЗСУ, адже вогнева міць противника через це не така об'єднана.

Росіяни змушені переміщати установки С-300 та С-400, адже Сили оборони їх не просто бачить, а тепер можуть і дістати,

– сказав він.

Федоренко підкреслив, що чим далі противник відтягує свої військові сили, тим більше у ЗСУ можливостей своєчасно виявляти їх і наносити ураження за допомогою артилерії, БПЛА та інших ефективних засобів.