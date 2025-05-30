Наслідки будуть серйозними: аналітик розповів про об'єкти, які атакували у Росії

Вранці 28 травня українські дрони атакували завод "Кронштадт" та конструкторське бюро "Радуга". Такі удари суттєво гальмують розвиток і виробництво безпілотників у Росії, що знижує її можливості для атак.

Військовий аналітик Ян Матвєєв в етері 24 Каналу зауважив, що Україна обрала цілеспрямовану стратегію – ослаблення ворожих безпілотних потужностей. До слова, вибухи також лунали у бухті Владивостока вранці 30 травня.

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У Росії зупиниться виробництво через удари дронами

У мережі з'явилися кадри наслідків удару по заводу "Кронштадт". Це дуже чутлива ціль для російських військових, адже саме тут розробляють і виробляють безпілотники, зокрема "Оріон" – великий ударно-розвідувальний дрон. Хоча ця модель не є масовою чи надто популярною, вона вважається прикладом передових технологій.

За словами військового аналітика, пошкодження виробничої та науково-технічної бази завдає серйозних збитків. На даху одного з корпусів заводу зафіксовано численні пробоїни. Це значно гальмує російські дослідження й розробки. Що цікаво, завод розташований поблизу Москви, однак росіяни не змогли його захистити.

Поряд також знаходиться проєктно-конструкторське бюро "Радуга", що спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет. Воно розташоване в місті Дубна. Попри всі зусилля російської протиповітряної оборони, дрони змогли дістатися й туди.

Простежується чітка тенденція ударів по безпілотниках – як великих дронах, так і виробничих потужностях для виготовлення їх компонентів. Це надзвичайно важливо,

– наголосив Ян Матвєєв.

Порушення виробництва може мати серйозний ефект. Наприклад, росіяни планують випускати до 500 дронів "Шахед" на добу. Якщо завод простоїть навіть кілька днів, це означає, що сотні дронів не будуть виготовлені.

Уже зараз Росія виробляє приблизно 100 безпілотників. Тож кожен день простою – це мінус 100 дронів, які могли б атакувати Україну, але не зможуть цього зробити. Мовиться не лише про сам завод: якщо через пошкодження не буде постачання мікросхем, антен чи інших компонентів – це також впливає на виробництво.

Отже, вибрані Україною цілі чітко свідчать про системну роботу проти російських безпілотних технологій.

Як зазначив Роман Світан, порт Владивосток, де нещодавно пролунали вибухи, є одним із ключових транзитних пунктів для постачання військової техніки з Північної Кореї та особливо з Китаю.