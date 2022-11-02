Скільки "Іскандерів" росіяни вже використали: де ними найчастіше гатили

З початком повномасштабного вторгнення Росія активно обстрілює територію України ракетами та зброєю різних типів. Серед них є оперативно-тактичний комплекс "Іскандер".

Про це 24 каналу сказав головний редактор Defence Express Олег Катков. Він зауважив, що саме "Іскандери" окупанти використовували у першій атаці на Україну й вони припали на вже пусті аеродроми.

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Катков зазначив, що росіяни активніше застосовували "Іскандери" по військових об'єктах, тобто не всі вони були спрямовані на українські міста. Але, найімовірніше, саме значну кількість "Іскандерів" вони випустили у перші тижні свого повномасштабного вторгнення та використовували їх на всі категорії цілей.

Саме "Іскандери" були в першій атаці й припали на вже пусті аеродроми, тому що Повітряні Сили України вивели літаки,

– заявив головний редактор Defence Express.

За його словами, окупанти пройшлися "Іскандерами" по місцях постійних дислокацій підрозділів. Водночас, можна сказати, що як мінімум значна частина цих ворожих ракет "потрапила в молоко".

Тому що, пояснив Катков, Збройні Сили України буквально за декілька годин до наступу, з огляду на наявну інформацію, змогли розосередитися, а до цього ще й розставити хибні позиції, по яких і були завдані удари цими "Іскандерами".

Головний редактор Defence Express зауважив, що головна бойова частина "Іскандера" – це пів тонни, а потужність ракети Fateh-110, згідно з декларацією Ірану, має бути навіть трохи більшою.

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