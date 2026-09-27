Б'є по дата-центрах та лікарнях: яку мету Путін переслідує

Російська армія намагається компенсувати відсутність реальних успіхів на полі бою масованими ударами по цивільних об'єктах. У такий спосіб кремлівський режим створює для власного населення ілюзію перемог на тлі наближення глибокої фінансової кризи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, ворог цілеспрямовано атакує дата-центри, лікарні та школи, щоб залякати українців і водночас відвернути увагу росіян від серйозних внутрішніх проблем.

Важливо. Повне інтерв'ю з ексочільником МЗС України Володимиром Огризком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Ілюзія успіху та економічний глухий кут

Російська пропаганда регулярно вигадує фейкові новини про захоплення українських міст та сіл, хоча реальна ситуація на фронті кардинально інша. Дипломат наголошує, що психологічний терор абсолютно не діє на громадян України, натомість сам кремлівський режим опинився у безвиході.

Путін намагається оцими картинками того, що горять наші дитячі садки, лікарні, школи, дата-центри, підіграти своєму народунаселенню, щоб створювати ілюзію якогось руху вперед, якоїсь перемоги,

– Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України.

Що чекає на росіян

Експерт пояснив, що після завершення так званих виборів жителям Росії доведеться зіткнутися з жорсткою реальністю. На них чекає стрімке зростання тарифів на комунальні послуги, а вимушене підвищення облікової ставки російським Центробанком фактично знищує будь-які перспективи для розвитку бізнесу.

Вища ставка – це зашморх на кредитуванні. Нема кредитування – нема взагалі ніякого розвитку. Оце власне та сумна перспектива, яка є у Путіна перед очима,

– Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України.



Фото: Путін продовжить приховану мобілізацію / Фото – Колаж 24 Каналу

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський диктатор відзначився маразматичними заявами під час саміту БРІКС. Тоді його невербальна поведінка та постійне смикання яскраво свідчили про глибоку внутрішню кризу та страх перед майбутнім. Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, російська еліта готується до прихованої мобілізації, що може спровокувати серйозний кадровий голод в економіці окупантів.