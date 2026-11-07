Росія змінила тактику ударів по Україні: генерал-лейтенант назвав головні цілі Путіна

Російські атаки по Україні стають дедалі небезпечнішими не лише через кількість ракет і дронів. Кремль змінює саму логіку ударів – тепер його мета полягає не просто у виснаженні української оборони, а й у системному руйнуванні інфраструктури, від якої залежить життя цілих міст.

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Путін змінив тактику, які об'єкти стали головними цілями ворога та як Україна може протидіяти новим загрозам.

Які об'єкти Росія хоче знищити взимку

За словами Романенка, кілька місяців тому Путін перейшов від війни на виснаження до війни на руйнування. Насамперед росіяни намагаються знищити українську енергетику, системи водопостачання та теплопостачання. Такі удари мають завдати максимальної шкоди напередодні зими й створити додатковий тиск на Україну.

Та під загрозою опиняються не лише електростанції, а й об'єкти, які забезпечують передачу електроенергії та роботу міської інфраструктури.

Нагадаємо раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що українська сторона отримала документи з російськими планами ударів. У них були зазначені конкретні об'єкти та необхідна кількість озброєння для їхнього ураження. Серед цілей – електростанції, підстанції, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

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Чому російські атаки стали небезпечнішими

Росія намагається бити не лише по об'єктах генерації, а й по підстанціях та мережах, через які електроенергія надходить до споживачів. Навіть якщо в одних регіонах є достатньо потужностей, пошкодження мереж можуть ускладнити передачу електрики до інших областей.

В "Укренерго" раніше пояснювали, що така тактика створює додаткові проблеми для енергосистеми та ускладнює її відновлення. Через пошкодження інфраструктури енергетикам доводиться проводити аварійні роботи, водночас готуючись до можливих повторних ударів.

Як Україна може зупинити російський терор

Романенко наголошує на необхідності посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Особливо важливими є засоби перехоплення балістичних ракет, які становлять серйозну загрозу для критичної інфраструктури.

Він також запропонував можливий варіант домовленості з партнерами: Україна могла б на місяць призупинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання протибалістичних ракет.

За оцінкою Романенка, Росія й надалі намагатиметься завдавати ударів по об'єктах, від яких залежить повсякденне життя українців. Тому захист енергетики, водо- й теплопостачання та посилення протиракетної оборони залишаються ключовими завданнями напередодні зими.