"Ставтеся серйозно": у ЦПД назвали місця, яких варто уникати під час тривоги

Останнім часом Росія активізувала атаки на ТРЦ і АЗС. Також ворог почав частіше завдавати прицільних ударів по залізничній інфраструктурі.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернувся до українців із засторогою.

Які місця слід уникати під час тривог?

Коваленко закликав людей реагувати на повітряні тривоги.

Під час тривог уникайте знаходження на АЗС, у ТРЦ. Ставтеся серйозно до попереджень і загроз,

– пояснив він.

Керівник ЦПД вважає, що атакуючи українські АЗС, російське військове командування намагається приховати проблеми із захистом власних НПЗ.

Водночас він наголошує, що автозаправки не можна порівнювати з нафтопереробними заводами: відновити АЗС або замінити її мобільною станцією значно простіше, адже НПЗ є складним виробничим об'єктом.

За його словами, удари по вокзалах та інших цивільних об'єктах також можуть бути способом відвернути увагу від наслідків українських атак по російському ВПК та економіці.

Коваленко припускає, що у такий спосіб російська влада прагне продемонструвати населенню видимі результати війни та зменшити невдоволення через проблеми, які виникають у Росії.

Нагадаємо, вранці 12 вересня Росія вперше атакувала АЗС на Заході України. Ворожий дрон влучив по автозаправній станції у Рівненській області.

Напередодні окупанти влучили по двох АЗС "Укрнафти" в Києві – на Троєщині та біля Почайної. Заправку на Почайній згодом атакували повторно.

Унаслідок ударів заправки зазнали значних пошкоджень, загинули двоє людей.

Днем раніше російський реактивний безпілотник влучив в АЗС неподалік ТРЦ Respublika Park. На той момент там було багато людей і автомобілів, однак усі встигли евакуюватися.