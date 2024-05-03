Змінили тактику: Євлаш розповів про те, що росіяни майже не використовують "Шахеди"

У Повітряних силах пояснили, що ворог став менше запускати ударні дрони. І розповіли, з чим це може бути пов'язано.

У квітні Росія запустила по нашій державі 300 "Шахедів". Але зараз окупанти змінили тактику, сказав Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Чому Росія використовує менше "Шахедів"

Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "Шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів,

– сказав спікер Повітряних сил.

Сили оборони аналізують ситуацію і стежать за тим, як росіяни використовують розвідувальні безпілотники. Саме за допомогою дронів загарбники коригують вогонь під час ракетних обстрілів.

Окупанти користуються тим, що такі дрони менші, тож їх складніше зафіксувати. Але і вони вразливі для засобів української ППО.

Яка ситуація із обстрілами зараз

І справді: якщо поглянути на звіти ПС, то останніми днями знищено зовсім мало "Шахедів" – буквально до п'яти. Водночас дедалі частіше з'являються дані про збиття БпЛА "Орлан", який росіяни використовують для розвідки. Але 3 травня, у Страсну п'ятницю, окупанти чотири рази підіймали МіГ, через що по всій Україні була тривога.

Ілля Євлаш вважає, що на Великдень можливі масовані обстріли. Власне, як і в будь-який інший день.

Тому влада закликає провести свято вдома і не йти до храму. Для тих, хто все одно піде, є алгоритм дій і певні умови, за яких пустять на нічну службу.