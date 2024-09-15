Нас не зіб'є з курсу імперіалістичний фашист, – у МЗС Британії про дозвіл на удари вглиб Росії

Союзники України досі дискутують над тим, чи дозволяти їй використовувати західну зброю для ударів вглиб країни-агресорки. Девід Леммі наголосив, що важливо, аби країни, які підтримують Київ, мали "спільну стратегію перемоги".

11 вересня прем'єр Британії Стармер зустрічався з Джо Байденом у Вашингтоні, аби обговорити зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням. Однак, за підсумками цієї зустрічі про жодне ухвалене рішення з цього питання оголошено не було.

Дивіться також Ми очікуємо на вашу рішучість, – Зеленський звернувся до союзників на тлі обстрілу Харкова

Чи Британія самотужки дозволить удари Storm Shadow по Росії

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі в інтерв'ю журналістам відмовився підтвердити, чи планують Лондон та його партнери дозволити Україні використовувати далекобійні ракети проти цілей у Росії.

Він додав, що це питання "ретельно обговорюється з українцями". Союзники намагаються оцінити потреби Києва напередодні зими.

Також Леммі зауважив, що Британія та інші союзники зустрінуться з президентом Зеленським на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку менш ніж за 12 днів і припустив, що саме тоді буде обговорено дозвіл на удари вглиб Росії.

На запитання, чи радіє Путін через затримку у знятті обмежень на використання ракет великої дальності, Леммі відповів, що "Війну не можна виграти однією зброєю".

Відповідаючи на питання, чи Велика Британія "піде самотужки" і зніме обмеження без підтримки США, Леммі сказав, що важливо, аби у союзників, які підтримують Україну, була спільна стратегія перемоги.

Крім того, міністр відреагував на погрози Путіна, який застеріг західні країни від дозволу Україні запускати ракети великої дальності по Росії, заявивши, що це означатиме "пряму участь" НАТО у війні.

Леммі заявив, що російський диктатор "пускає пил в очі". "Нас не може збити з курсу імперіалістичний фашист", – наголосив він.

До слова, президент Зеленський заявив про повільне постачання озброєння від Заходу.