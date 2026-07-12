Про це у розмові з 24 Каналом зазначив командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, який пояснив, як удари по логістиці ворожої армії впливають на росіян. Він припустив наслідки цих українських атак.

Ворог перебуває у шоковому стані

Філатов наголосив, що у ворога наразі величезні проблеми щодо транспортної логістики. Окупанти перебувають у шоковому стані і не можуть знайти відповідних рішень.

Якщо будемо надалі нарощувати ці удари, то противник буде вимушений вирішувати питання, як йому взагалі далі діяти і як продовжувати війну,

– впевнений командир 1 ОШП.

На сьогодні, за його словами, логістика ще забезпечується, але противник, здійснюючи транспортні перевезення, чітко усвідомлює, що протягом дня зазнає втрат техніки. Вони можуть бути високими або не дуже – залежно від спроможностей наших Сил оборони.

"Тому це найбільше досягнення за 2026 рік і, можливо, ці удари стануть ключем до завершення війни", – пояснив Дмитро Філатов.

Які позитивні наслідки для Сил оборони матимуть удари по ворожій логістиці: дивіться відео

Водночас, на його думку, якщо у росіян зникне можливість здійснювати транспортну логістику на окупованих територіях, то Сили оборони зможуть просунутися, маючи тотальну перевагу у силах і засобах.

Йдеться про те, що перед тим, як діятимуть українські штурмові групи, ми зможемо завдавати ураження засобами артилерії, БпЛА. Вони будуть здійснюватися у тому обсязі, щоб українські бійці могли заходити на практично зруйновані позиції ворога. Відповідно, оволодіння такими позиціями буде спрощено,

– підкреслив "Перун".

Важливо, як зауважив командир 1 ОШП ім. Дмитро Коцюбайло, просування українських сил забезпечуватиметься не силами піхоти, а веденням загальновійськового бою. Противник натомість буде нездатний діяти дзеркально. Він не матиме можливості ані забезпечити свою артилерію, ані підвезти достатньо БпЛА. Українські військові переважатимуть на полі бою противника завдяки можливості застосування наявних сил і засобів.

Зазначимо, що за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, завдяки українським ударам по російській логістиці та мостах, змінилась ситуація на фронті. Зокрема, знизилася майже на третину активність окупантів.

Також, як наголосив Сирський, зменшилася з 13 до 7 кількість напрямків, на яких росіяни намагаються посуватися. Однак при цьому інтенсивність бойових дій все ж таки залишається високою.