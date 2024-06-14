Удари по військовому хабу: як Україна дістає до Луганська та що про це думають місцеві

Останні місяці значно побільшала кількість ударів по російських військових базах у Луганську через активніше використання росіянами міста як військового хабу. Також ударам по ворожих об'єктах в окупованому місті посприяла західна зброя, яка нарешті приїхала в Україну.

Ворожі військові бази в окупованому Луганську вже 4 рази за останні два місяці "ловили прильоти". Місцеві говорять, що раніше вони були спокійні, адже знали, що все летить точно в ціль. Наразі ж росіяни стягнули до своїх баз ППО і збивають українські ракети над містом, наражаючи на небезпеку мирних жителів у житлових районах міста.

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Куди прилітали українські ракети

По Луганському вищому військовому авіаційному училищу штурманів били, бо ворог там розміщував особовий склад. Також на його території вороги ховали бойові гелікоптери.

Луганський авіаремонтний завод був пошкоджений обстрілами у 2014 році, але окупанти змогли налагодити там ремонтну базу та облаштувати склади.

У знищеному Луганському аеропорту росіяни розміщують бойові гелікоптери Ка-52, МІ-28 та МІ-8/МІ-17.

В адміністративних будівлях Луганського державного університету внутрішні справ імені Едуарда Дідоренка росіяни розміщували свій особовий склад та техніку.

Завод Жовтневої революції, він же "Луганськтепловоз" росіяни вже 10 років використовують, як ремонтний завод та ангари для техніки.

До 2014 року Машинобудівний завод "100" та Poly-Pack виготовляли кристали для електроніки та полімерні вироби. Обладнання звідти окупанти вивезли в Росію ще у 2014 році, а з 2017 року територія використовується російською армією як військові хаби.

Чому українська армія почала активніше бити по об'єктах у Луганську

Росіяни під час повномасштабного вторгнення налагодили постачання військової техніки на фронт залізницею. Поїзди зі зброєю приїжджають в Луганськ і там розвантажуються, використовуючи місто, як проміжну базу. На думку генерал-лейтенанта армії США у відставці Дугласа Люта, така схема є досить вразливою перед далекобійною зброєю.

Крім військової техніки, росіяни активно використовують промислові потужності міста для зберігання нафтопродуктів. Тоді, як Донецьк вразливий навіть для польової артилерії, Луганськ окупанти вважали повністю невразливим.

З тих же причин та через близькість до лінії фронту, що робило меншим час підльоту, росіяни використовували Луганськ до 2023 року як базу для вертольотів. Втім, усе змінила передача Україні малопомітних крилатих ракет Storm Shadow, які здатні летіти на відстань у 250 кілометрів. 12, 13 та 15 травня 2023 року в окупованому Луганську українські ракети поцілили в територію машинобудівного заводу "100", нафтобазу, стару будівлю ЛДУВС ім. Е.Дідоренко та ВВАУШ.

Думка місцевих з приводу ударів

За словами місцевих жителів, зараз росіяни стали ввозити техніку в місто в об'їзд. Все тому, що окупанти не хочуть показувати, яку саме техніку вони возять та для того, щоб не дратувати місцевих, настрої яких значно погіршилися. Росіяни нимагаються використовувати для переміщень техніки об'їздну, де їх переміщення сховані від людських очей.

Луганчанка Ірина говорить, що система оповіщення також стала працювати значно гірше. Під час удару 7 червня по російських об'єктах, сирену не було чутно.

Більшість систем ППО знаходяться або на територіях самих заводів, де і розташовані бази, або на околицях міста, щоб ці бази захищати. Як 7 червня захищали базу на "Пролетаріату" (квартал Пролетаріату Донбасу), а збили ракети над містом, розуміючи, що все це впаде на житлову зону,

– говорить Ірина.

Жителька додає, що до 7 червня місцеві майже не зважали на обстріли, адже знали, що Україна б’є точково в місце розташування військових баз. Тепер почали боятися "своїх же захисників" – російське ППО.

За словами місцевих, у Луганську не було таких влучань, як у Харкові, Дніпрі чи Миколаєві, де зруйновані будівлі. Скільки б росіяни не казали про "8 років бомбили Донбас", таких наслідків руйнувань в місті не було до останнього часу, коли російське ППО збило ракету над містом.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор також говорить, що "росіяни завжди прикриваються мирними мешканцями, і якби ППО не працювала над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних, а тим більш – серед дітей, не було б".

Що відомо про останні удари по Луганську