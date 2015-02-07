Russia on fire і дронові санкції для нафти․ Як Україна влаштувала "спекотний" січень росіянам

"У цю гру можна грати удвох". Так можна описати те, що майже щоночі у 2025 році мешканці російських міст чують вибухи, бачать прильоти і питають: "А нас за що?". У перший місяць нового року Україна встановила абсолютний рекорд – 29 з 31 ночей Росію атакували дрони.

Під ударами були законні військові цілі у 20 російських регіонах – від прикордоння і аж до Ленінградської області. А 24 січня росіяни переживали наймасованішу атаку безпілотників. У міноборони Кремля кажуть, що вночі Україна запустила 121 безпілотник і "всі збили". А вранці ще "добивали" 3 дрони у Ленінградській області.

Нафтопереробні заводи, об'єкти військово-промислового комплексу, склади, командні пункти та аеродроми – усім цим росіяни "збивали" ракети та дрони у січні 2025 року.

Що атакувала Україна та якими будуть наслідки цих ударів для самої Росії – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво У Defense Express розповіли про українські дрони, які можуть нести 250-кілограмові авіабомби

Як Україна завдає ударів по Росії

Найперше розповімо коротку статистику – протягом січня 2025 року українські дрони навідалися одразу у 20 російських регіонів – 18 областей, Краснодарський край і Татарстан. Найцікавішими у переліку регіонів, куди прилітали українські БпЛА, мабуть, є Ленінградська, Московська і Тамбовська області.

Російське міноборони протягом січня 2025 року заявило про атаку щонайменше 1 141 українського безпілотника. Цікаво, що всі дрони нібито збила російська ППО. Однак фото та відео з різних регіонів Росії свідчать, що протягом цього місяця Україна вразила:

4 нафтопереробні заводи;

4 нафтобази;

2 нафтоперекачувальні станції;

3 авіаремонтні заводи;

5 заводів різного профілю;

1 ТЕЦ;

2 аеродроми;

2 порти;

1 склад ударних БпЛА.



Удари України по території Росії у січні 2025 року / Інфографіка 24 Каналу

Санкції в дії: як українські дрони знищують російську нафту

Енгельс, Саратовська область

Говорячи про успішні удари Сил оборони по "крові" російської армії, тобто нафті, найперше потрібно зупинитися на винятковій операції – Україна здійснила дві успішні атаки по унікальній нафтобазі "Комбінат Кристал". Річ у тім, що там ворог зберігав пальне для бортів стратегічної авіації, що розташовані на аеродромі "Енгельс-2" – Ту-22, Ту-160 та Ту-95, якими росіяни атакують Україну.

Перша масована атака по Енгельсу відбулася 8 січня. Унаслідок влучань безпілотників виникла потужна пожежа, під час спроби ліквідації якої загинули двоє пожежників. Полум'я приборкати було надто складно, у місті ввели режим надзвичайного стану.

Пожежа в Енгельсі: дивіться відео

За 5 днів пожежі на нафтобазі вигоріли до 800 000 тонн пального для літаків. А вже вночі 14 січня Україна здійснила ще один успішний удар по нафтобазі, аби "закріпити" результат. Це спровокувало повторну пожежу.

За даними британської розвідки, завдяки влучним ударам України вдалося повністю знищити 4 резервуари з пальним та пошкодити ще 10.



Наслідки удару України по нафтобазі в Енгельсі / Фото Міноборони Великої Британії

Хоч на аеродромі залишаються ще до 4 десятків резервуарів, все ж "дронові" санкції від української сторони виявилися ефективними. Борти стратегічної авіації для ударів по Україні у січні 2025 року були застосовані лише 1 раз – під час комбінованої атаки 15 січня.

Нижньокамськ, Республіка Татарстан

11 січня українські дрони "наклали санкції" на нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську, що за понад 1 100 кілометрів від кордону з Україною. "Танеко" був одним із найбільших російських НПЗ, який щороку переробляв до 16 мільйонів тонн нафти на рік.

Уперше "Танеко" українські дрони атакували ще навесні 2024 року.



Відстань від українського кордону до Нижньокамська / Карта DeepStateMAP

Лиски, Воронезька область

15 січня українські дрони навідалися у місто Лиски Воронезької області. Російське міноборони заявило, що атака нібито тривала 10 хвилин і 4 дрони було збито, однак "уламки" прицільно впали на нафтобазу, що спричинило пожежу.

21 січня по нафтобазі в Лисках, яка палала вже 5 днів, завдали повторного удару. Це була операція Сил спеціальних операцій. Зважаючи на те, що Воронезька область межує з Україною – нафта з цих резервуарів цілком ймовірно могла бути використана для потреб окупаційної армії.

Пожежа в Лисках після другого удару: дивіться відео

Узлова, Тульська область

18 січня українські дрони помітили неподалік міста Узлова в Тульській області Росії. Місцева влада відзвітувала про те, що "ППО все збило" і, вочевидь, дрони збивали нафтобазою "8 Марта".

Разом з нафтобазою біля станції Деділово під ударом опинилися резервуари з паливом росрезерву.

Пізніше стало відомо, що цю операцію здійснили бійці ГУР МО і по нафтобазі прилетіло близько 10 українських дронів.

Пожежа на нафтобазі в Тульській області: дивіться відео

Людиново, Калузька область

Уночі 18 січня "нічого не відбувалося" у місті Людиново в Калузькій області. Сили спеціальних операцій у співпраці з іншими родами військ успішно "наклали санкції" на нафтобазу "Роснєфті".

Ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил Росії, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Після удару, якого за офіційною російською версією звісно також не було, виникла пожежа – зайнялися щонайменше 4 резервуари з пальним. Вогонь охопив 1 500 квадратних метрів.

Пожежа на нафтобазі в Людиново: дивіться відео

Рязань, Рязанська область

24 січня була одна із найспекотніших ночей у Росії – зазнала чи не найбільш масованої атаки дронів. Зокрема під ударом опинилося місто Рязань і тамтешній нафтопереробний завод, який входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і виробляє пальне для військової техніки.

Наприклад, у 2023 році Рязанський НПЗ переробив понад 12,6 мільйона тонн нафти – 4,6% від всієї нафтопереробки в Росії. Цей завод за рік виготовляє майже 2,8 мільйона тонн бензину, 3,63 мільйона тонн дизельного пального, 3,12 мільйона тонн мазуту та 0,87 мільйона тонн пального для авіації. У 2024 році обсяги нафтопереробки на цьому заводі зросли на тлі атак на інші НПЗ.

Пожежа на НПЗ в Рязані: дивіться відео

Додаткова порція дронів прилетіла по НПЗ через 2 дні. Російські джерела кажуть, що унаслідок цієї атаки спалахнула установка АВТ-4 – інструмент, завдяки якому з нафти отримують дистиляти бензину, гасу, дизельного пального та мазуту.

Удари по Рязані стали чи не найуспішнішою операцією Сил оборони на території Росії – за даними видання Reuters, Рязанський НПЗ після двох атак успішно припинив свою роботу на невизначений термін.

Кстово, Нижньогородська область

29 січня Україна атакувала нафтопереробний завод ВАТ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово у Нижньогородській області Росії. Цей завод міг переробляти від 15 до 17 мільйонів нафти за рік.

Атака на Кстово була операцією ГУР МО. Джерела 24 Каналу в розвідці повідомили, що на Нижньогородську область летіли 4 дрони і всі вони влучили в НПЗ.

Палаючий НПЗ у Кстово: дивіться відео

Тверська область

29 січня українські дрони навідалися у Тверську область Росії. У результаті спільної операції ССО та СБУ вдалося уразити нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Унаслідок атаки пошкоджено фільтраційний помповий майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Наслідки були настільки масштабними, що росіяни зупинили магістральний трубопровід до терміналу "Усть Луга" в Ленінградській області.

Новобзиків, Брянська область

30 січня українські безпілотники завітали і до нафтопроводу "Дружба" у Брянській області, а якщо точніше – до нафтоперекачувальної станції в районі населеного пункту Новобзиків. Поки що наслідки атаки невідомі, однак точно відомо, що після удару виникла пожежа.

Для удару по нафтопроводу, за даними Forbes, Україна застосувала не дрони-камікадзе, а нові дрони-бомбери.

Пожежа у Новобзикові: дивіться відео

Волгоград, Волгоградська область

31 січня уночі відбулося накладання санкцій на Волгоградський НПЗ "Лукойлу" українськими дронами. Російська влада заявляє, що Волгоград атакували 8 безпілотників. Влучання "уламків" причинило пожежу.

Волгоградський НПЗ є шостим за потужністю у Росії. Цей завод здатен переробляти до 14 мільйонів тонн нафти щорічно.

Україна не вперше завдає ударів по нафтовій промисловості Росії, проте у січні 2025 року відбувалися найбільш масштабні удари з боку нашої держави. Це важливо, адже мова йде про знекровлення російської армії, створення дефіциту пального для військової техніки та стратегічної авіації.

Як "довга рука" безпілотника дістала до Ленінградської області

Здавалося б, Санкт-Петербург та Ленінградська область надто далеко від українських кордонів, але не від безпілотників.

4 січня українські безпілотники пролетіли понад 900 кілометрів та атакували найбільший російський торговий порт Усть-Луга неподалік від Санкт-Петербурга. Це другий удар по порту. Перший відбувся ще у січні 2024 року.

Для росіян Усть-Луга є важливим хабом для обходу санкцій на нафту та інші російські енергоресурси. Не в останню чергу через те, що порт є місцем базування російського тіньового флоту.

А ще порт сприяє російській мілітаризації Балтійського моря.

За даними джерел СБУ, внаслідок удару було уражено резервуари із газовим конденсатом. Експерти кажуть, що на відновлення знадобиться щонайменше місяць.

Момент влучання по порту в Усть-Лузі: дивіться відео

10 січня "з невідомих причин" у місті Гатчина (теж неподалік Санкт-Петербурга) спалахнув завод з виготовлення ацетону. Цікаво, що очевидці в мережі кажуть, що перед пожежею вони чули вибухи. Однак достеменно невідомо, чи це результат удару БпЛА.

Як дрони передають "полум'яне" вітання заводам

Однак прилітало минулого місяця не лише по російській нафті, але й по заводах військово-промислового комплексу. Особливо дісталося авіаремонтним заводам.

Сафоново, Смоленська область

4 січня було неспокійно для росіян у місті Сафоново. Як каже місцева влада, місто атакували безпілотники, але "все збили". У цьому місті дрон "збивали" заводом "Авангард" – частину одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ "ВПК "НУО машинобудування", який у 2013 році увійшов до складу АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

На заводі "Авангард" росіяни виготовляють транспортно-пускові контейнери, корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетехніки, а також радіопрозорі укриття. Наслідки атаки достеменно невідомі.

Чалтирь, Ростовська область

10 січня СБУ та ВМС здійснили комбіновану атаку по Ростовській області Росії, застосувавши дрони та крилаті ракети "Нептун". Ціллю став склад розвідувальних дронів. У мережі заявляли, що палає приміщення заводу "Пластфактор", яке займається виготовленням покриття для підлоги. Та не виключено, що складські приміщення використовували для зберігання дронів.

Як палало в Чалтирі: дивіться відео

Сєльцо, Брянська область

13 січня "спекотно" було на Брянщині, яку атакували безпілотники і, як кажуть самі росіяни, ракети ATACMS. Ціллю став хімічний завод у селищі Сєльцо неподалік Брянська.

У Силах безпілотних систем, які здійснили атаку, зазначили, що цей завод зокрема виконував замовлення для російського військово-промислового комплексу та виготовляв небезпечні боєприпаси.

Удар по заводу в Сєльці: дивіться відео

Казань, Казанська область

14 січня українські дрони успішно завітали у місто Казань і передали полум'яний привіт заводу "Оргсинтез". Пожежа охопила 3 цистерни на території заводу.

Варто зазначити, що "Оргсинтез" – особливий завод, який спеціалізується на виробництві хімічних речовин, таких як: полімери, сополімери етилен, поліетилен, полікарбонати, бісфенол, етаноламіни, ацетон, фенол. Це єдиний російський виробник севілену, полікарбонатів та бісфенолу А, а також один з найбільших російських виробників поліетиленів високої та низької щільності.

Як горів завод у Казані: дивіться відео

А 20 січня невідомі добрі дрони завітали на ще одне підприємство – авіазавод імені Горбунова. Це одне з найбільших підприємств російської авіапромисловості. Завод спеціалізується на виробництві стратегічних бомбардувальників Ту-160 та цивільних лайнерів Ту-204.

Алексин, Тульська область

Також 14 січня гаряче було і в Тульській області. Сили оборони та СБУ успішно атакували хімічний комбінат в місті Алексин. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа.

Однак наслідки атаки достеменно невідомі.

Кузьміно-Гать, Тамбовська область

16 січня дуже гаряче було у Тамбовській області поблизу села Кузьміно-Гать. Там безпілотники прилетіли до порохового заводу.

Він є одним із найважливіших об'єктів російського ВПК, адже на заводі виробляють порохи, що використовують для різних видів стрілецької зброї, артилерії та РСЗВ. Також там виготовляють колоксилін, який застосовують при виготовленні вибухівки.

Вибухи в Тамбовській області: дивіться відео

Смоленськ, Смоленська область

21 січня українські безпілотники успішно "були збиті" Смоленським авіаційним заводом. Зараз цей завод активно займається ремонтом і модернізацією винищувачів Су-25. Тому удар по цьому об'єкту є і абсолютно законним, і необхідним.

Брянськ, Брянська область

24 січня кілька українських безпілотників передали полум'яне вітання чи не найбільшому у Росії виробнику мікроелектроніки – заводу "КремнійЕл". Вже традиційно, після удару там також виникла пожежа.

Пожежа на "КремнійЕл": дивіться відео

90% продукції, яку виробляв цей завод, постачали російській армії. Після кількох точних влучань "уламків" завод тимчасово призупинив роботу.

"Мінус" аеродроми і кілька десятків "Шахедів"

Балтімор, Воронезька область

2 січня росіяни заявили про черговий український удар по аеродрому Балтімор , а ще через 2 дні – про повторну атаку.

Наслідки атак невідомі, проте варто зазначити, що на цьому аеродромі дислокується 47-ий бомбардувальний авіаційний полк 105 змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків, які там розташовані, – Су-34.

Міллерово, Ростовська область

5 січня росіяни заявили про українську атаку на аеродром Міллерово, який активно використовує бойова російська авіація, зокрема та, котра скидає керовані авіабомби на українські міста і села.

Наслідки цієї атаки невідомі. Проте російські аеродроми поблизу українських кордонів є регулярними цілями для України.

Важливо Пілоти Ту-95МС, що випускають ракети по Україні – імена росіян із секретного полку

Велика Чернь, Орловська область

26 січня відбулася одна з найбільш феєричних атак українських сил на території Росії. В Орловській області вдалося уразити склад з ударними дронами, зокрема "Шахедами". Унаслідок влучання виникла пожежа і довго детонували бойові частини дронів.

За інформацією з російських джерел, унаслідок атаки було щонайменше знищено:

24 одиниці БпЛА "Герань-2";

44 одиниці бойових частин до російського варіанту іранських дронів "Шахед";

30 одиниць БпЛА "Пародія";

3,2 тонни палива для безпілотників.

Чи змінять війну удари дронами по Росії

Російсько-українська війна перетворилася на війну на виснаження, в якій без додаткових дій країні з меншою кількістю живої сили та техніки не перемогти. Систематичні знищення окупантів на фронті уже призводять до того, що в росіян виникають проблеми з особовим складом, бо кількість знищених у 1,5 раза перевищує кількість мобілізованих.

Однак навіть попри це у ворога ще є сили і засоби для, хоч і повільних, але просувань. І це добре видно із ситуації на фронті.

Тому удари у ворожий тил – це один із найкращих способів виснажити ворога. Позбавити його пального для танків і основного джерела продуктів, знищити місця ремонту авіації та заводи ВПК – усе це допомагає послабити армію.

Звісно, удари протягом січня 2025 року не варто вважати панацеєю, яка вже змінила ситуацію. Такі удари мають накопичувальний ефект. Вочевидь, війна перейшла на новий етап, коли Україна почала робити більшу ставку на удари по ворожому тилу.

Цікаво, що основний акцент Україна робить на атаках по нафтовій промисловості Росії. Це не тільки про "знекровлення" армії, але й про удар по російській економіці. Паралельно з цими ударами президент США Дональд Трамп намагається домовитися з Саудівською Аравією про зниження цін на нафту, аби вдарити по російській економіці та зменшити можливості ворога вести війну.

Здається, лютий у Росії буде не менш спекотним, хоч і на календарі все ще зима.