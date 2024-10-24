Більше шкоди, ніж користі: у Байдена чітко розкрили, чому проти ударів України вглиб Росії

Союзники не схвалюють удари по цілях усередині Росії через загрозу ескалації. Джон Кірбі назвав основні причини, чому адміністрація Джо Байдена проти використання далекобійної зброї територією країни-агресора.

Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі обговорив питання зняття обмежень на удари вглиб Росії під час розмови із журналісткою Fox News Джекі Генріх.

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Чому у Білому домі проти ударів вглиб Росії

Чиновник розповів, що Комітет з розвідки і Пентагон рекомендували адміністрації не змінювати політику США, яка б дозволила Україні вражати цілі в глибині Росії за допомогою американських далекобійних ракет. Відомства запевнили, що від цього буде більше шкоди, ніж користі.

Згідно з аналізом Комітету розвідки та Міноборони, зміна політики не матиме стратегічного впливу і не змінить хід війни, частково через те, що Росія перевела понад 90 відсотків своїх літаків за межі радіуса дії ATACMS. Тому розвідники вважають хибною думкою, що ATACMS могли б бути ефективними у боротьбі із російськими КАБами.

Крім того, Україна не має достатньої кількості ATACMS, а США не можуть їй надати більше ракет без шкоди для власної військової готовності.

Було б безвідповідально, якби ми не брали до уваги те, що зробить Росія,

– сказав також Кірбі.

Посадовець нагадав, що Росія є "ядерною державою, здатною робити дуже погані речі як Україні, так і США".

До слова, План перемоги Володимира Зеленського включає посилення України далекобійними ракетами і визнання за нею права самостійно вирішувати, куди і як ними бити.