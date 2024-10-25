"Позиція незмінна": у Білому домі зробили нову заяву щодо далекобійних ударів

Позиція Білого дому щодо далекобійних ударів залишається незмінною. Разом з тим, переговори щодо надання зброї тривають.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу у Національному університеті оборони. Як передає "Голос Америки", у Білому домі не стали пояснювати, чому позиція залишається незмінною.

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У Білому домі зробили нову заяву про далекобійні удари

Салліван заявив, що позиція США щодо далекобійних ударів вглиб Росії залишається незмінною. Водночас він додав, що переговори з Україною тривають і далі.

У Білому домі не стали пояснювати своєї принципової та непохитної позиції, але Салліван наголосив, що США надають Україні "величезний набір можливостей", які допомагають захищати суверенітет та територіальну цілісність.

Виходячи з принципів здорового глузду, якщо є артилерійська система, яка веде вогонь по вас з-за кордону в Харкові чи в іншому місці вздовж українсько-російського кордону, ви повинні мати можливість стріляти у відповідь,

– заявив Салліван.

Водночас удари вглиб на дальню дистанцію залишаються забороненими.

"Наша політика не змінилася на цей момент, але ці розмови триватимуть, і я вважаю, що їх найкраще проводити за закритими дверима, щоб ми могли розв'язувати це питання з нашими українськими партнерами", – резюмував радник Байдена.