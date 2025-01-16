Вже є наслідки: Маломуж пояснив важливість атак вглиб території Росії
- Україна завдає ударів по російських військових об'єктах, зменшуючи потенціал російського ВПК та знижуючи кількість запусків ракет по Україні.
- Українські сили не лише обороняються, але й контратакують у Курській області, що важливо для переговорного процесу.
- Генерал Маломуж зазначив, що атаки на російські аеродроми, нафтобази і військові об'єкти є частиною нової стратегії боротьби з агресором.
Україна продовжує завдавати ударів по території Росії, уражаючи об'єкти, зокрема, її військово-промислового комплексу. Це один з найважливіших напрямків українського спротиву російській агресії.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що удари по Росії це відповідь нашої держави на підвищення ставок у війні з боку противника. Зокрема росіяни намагаються просунутись по основних напрямках – Покровському та Курахівському.
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Переходимо на новий етап ведення війни
Маломуж зазначив, що також Росія намагається просуватись у Курській області.
Путін поставив конкретне завдання – до 20 січня захопити Покровськ і рухатися на Краматорськ, а також відтіснити українські війська з Курщини. Це йому потрібно для того, щоб мати набагато виграшні переговорні позиції,
– припустив генерал армії.
Однак українські сили чинять спротив росіянам по всіх напрямках. Також важливою складовою цього опору є удари вглиб російської території.
Україна, за його словами, вже перейшла до системи періодичних масованих ударів насамперед по російських аеродромах, де розміщуються літаки Ту-95, Ту-160, які здійснюють пуски ракети по Україні.
Зверніть увагу! Українські сили здійснили кілька атак по Енгельсу Саратівської області, де, зокрема, влучили у нафтобазу з авіаційним паливом. Росіяни не могли загасити пожежу впродовж п'яти днів.
Вже є наслідки цих атак: якщо раніше росіяни запускали по 100 – 150 ракет, то в останній масований обстріл України – лише близько 40 ракет. Це вказує на те, що ми рухаємось правильним шляхом, ліквідуючи об'єкти, що створюють загрози,
– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.
Йдеться про такі об'єкти та цілі, які були уражені:
- пускові установки ракет;
- аеродроми стратегічної і тактичної авіації;
- нафтопереробні підприємства та нафтобази, які забезпечують літаки;
- бронетехніку;
- боєприпаси і ракети різних типів;
- пускові установки безпілотників;
- об'єкти промисловості – особливого ВПК Росії.
Ми переходимо на новий етап ведення війни: завдаємо удари в глибині Росії і нейтралізуємо стратегічні об'єкти і відповідно військові спроможності ворога щодо здійснення атак по території України,
– наголосив Микола Маломуж.
Крім того, українські сили на фронті не тільки обороняються, але й контратакують у Курській області, поновлюють позиції на інших ділянках і ліквідують ворога. Це, на думку генерала армії, важливий для переговорного процесу фактор.
Зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що усі удари Сил оборони по Росії не є випадковістю. Загалом, за його словами, сформовані 250 цілей, які мають бути ліквідовані. Це не цивільні об'єкти, а ті, що у випадку їхнього ураження, зменшать потенціал ВПК Росії.