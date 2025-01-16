Вже є наслідки: Маломуж пояснив важливість атак вглиб території Росії

Україна продовжує завдавати ударів по території Росії, уражаючи об'єкти, зокрема, її військово-промислового комплексу. Це один з найважливіших напрямків українського спротиву російській агресії.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що удари по Росії це відповідь нашої держави на підвищення ставок у війні з боку противника. Зокрема росіяни намагаються просунутись по основних напрямках – Покровському та Курахівському.

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Переходимо на новий етап ведення війни

Маломуж зазначив, що також Росія намагається просуватись у Курській області.

Путін поставив конкретне завдання – до 20 січня захопити Покровськ і рухатися на Краматорськ, а також відтіснити українські війська з Курщини. Це йому потрібно для того, щоб мати набагато виграшні переговорні позиції,

– припустив генерал армії.

Однак українські сили чинять спротив росіянам по всіх напрямках. Також важливою складовою цього опору є удари вглиб російської території.

Україна, за його словами, вже перейшла до системи періодичних масованих ударів насамперед по російських аеродромах, де розміщуються літаки Ту-95, Ту-160, які здійснюють пуски ракети по Україні.

Зверніть увагу! Українські сили здійснили кілька атак по Енгельсу Саратівської області, де, зокрема, влучили у нафтобазу з авіаційним паливом. Росіяни не могли загасити пожежу впродовж п'яти днів.

Вже є наслідки цих атак: якщо раніше росіяни запускали по 100 – 150 ракет, то в останній масований обстріл України – лише близько 40 ракет. Це вказує на те, що ми рухаємось правильним шляхом, ліквідуючи об'єкти, що створюють загрози,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Йдеться про такі об'єкти та цілі, які були уражені:

пускові установки ракет;

аеродроми стратегічної і тактичної авіації;

нафтопереробні підприємства та нафтобази, які забезпечують літаки;

бронетехніку;

боєприпаси і ракети різних типів;

пускові установки безпілотників;

об'єкти промисловості – особливого ВПК Росії.

Ми переходимо на новий етап ведення війни: завдаємо удари в глибині Росії і нейтралізуємо стратегічні об'єкти і відповідно військові спроможності ворога щодо здійснення атак по території України,

– наголосив Микола Маломуж.

Крім того, українські сили на фронті не тільки обороняються, але й контратакують у Курській області, поновлюють позиції на інших ділянках і ліквідують ворога. Це, на думку генерала армії, важливий для переговорного процесу фактор.

Зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що усі удари Сил оборони по Росії не є випадковістю. Загалом, за його словами, сформовані 250 цілей, які мають бути ліквідовані. Це не цивільні об'єкти, а ті, що у випадку їхнього ураження, зменшать потенціал ВПК Росії.